На прямую линию с Путиным поступило более 2 млн обращений

На востоке Москвы завершено 60 проектов по улучшению дорожного движения Бегавшего по путям в столичном метро мужчину арестовали на пять суток В Москве открыли памятник создателям телесериала "Семнадцать мгновений весны" В ряде столичных парков открылись костровые зоны Москвичи и гости столицы в 2025 году проехали 125 млн км на арендованных самокатах Зима вернется в столицу к середине следующей недели