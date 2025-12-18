На прямую линию с Путиным поступило более 2 млн обращений

Число обращений на прямую линию президента Владимира Путина превысило 2 млн. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

Пресс-конференция Путина пройдет в Гостином дворе

«Всего вопросов - 2 057 319», - отмечается в сообщении.

Прямая линия главы государства пройдет 19 декабря. Она будет объединена с большой пресс-конференцией. Россияне оставляют свои обращения с помощью звонков, сообщений в мессенджерах, а также на сайте, пишет «Свободная пресса».


ФОТО: РИА Новости
