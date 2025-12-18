На прямую линию с Путиным поступило более 2 млн обращений
18 декабря 202512:50
Число обращений на прямую линию президента Владимира Путина превысило 2 млн. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».
«Всего вопросов - 2 057 319», - отмечается в сообщении.
Прямая линия главы государства пройдет 19 декабря. Она будет объединена с большой пресс-конференцией. Россияне оставляют свои обращения с помощью звонков, сообщений в мессенджерах, а также на сайте, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
15 мая 2023
