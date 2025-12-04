«Рост действительно есть, и довольно существенный. Не уверен, что можно опираться на эти цифры, потому что в разных регионах страны по-разному диагностируют это психическое расстройство. Все психиатрическое сообщество раскололось на два лагеря. Одни считают, что это связано с гипердиагностикой и внедрением в российскую психиатрию западных стандартов. Расстройство аутистического спектра в классификации МКБ-10, по которому мы продолжаем работать, отсутствует. Там есть просто разные формы аутизма. Этот лагерь считает, что гипердиагностика этого расстройства означает недодиагностику шизофрении, что это расстройство, которое сейчас воспринимают как нечто новое, — по сути та же самая шизофрения, которая станет явной через несколько лет. Так и происходит в 18 лет, когда такого пациента переводят из детской во взрослую сеть», — сказал Менделевич.

Второй лагерь, по словам собеседника НСН, подтверждает рост числа людей с расстройством аутистического спектра (РАС), при этом возникает вопрос выбора лечения.

«Второй лагерь говорит о том, что в мире отмечается увеличение количества лиц с расстройством аутистического спектра. Это большая загадка, это новое явление, которое может быть связано с большим количеством разных факторов: экологических, особенностей протекания беременности у матери. Это нарушение нейроразвития. Борьба идет за то, как лечить таких людей. Если мы берем позицию, что это гипердиагностика, то детям с шизофренией обычно назначают тяжелые антипсихотики, нейролептики. Если признать, что это нормальная диагностика, то лечение антипсихотиками запрещено, они еще больше тормозят когнитивное, мыслительное, ментальное развитие ребенка», — добавил эксперт.

В заключение Менделевич заявил, что точные причины заболевания РАС до сих пор не выявлены, нет и рекомендаций по профилактике аутизма.

«Есть абсолютно антинаучная концепция, что к этому может приводить вакцинация. Кто-то говорит о том, что родители чаще стали употреблять марихуану. Версий много, точного представления, почему возникает РАС, нет, а к тому, что это точно не шизофрения, в мировой психиатрии давно пришли. Рекомендаций по профилактике аутизма тоже пока нет. Рекомендации должны строиться на представлениях о том, как он возникает. Кроме того, доказательств, что аутизм — наследственное заболевание, в отличие от шизофрении, также нет», — подытожил он.

