Россиянам пообещали резкий рост цен на жилье после падения ставки ЦБ
Со снижением ставки Центробанка и падением ипотечных ставок цены на жилье на вторичном рынке неизбежно пойдут вверх из-за роста спроса на такую недвижимость, сказала НСН Кристина Малхасян.
Сегодня большинство россиян берут ипотеку на относительно небольшие суммы (до 5 млн рублей), продавая старое жилье и покупая новое, выплатить 20% первоначального взноса и взять ипотеку на оставшиеся 80% могут позволить себе только очень состоятельные люди, таких сделок крайне мало. Об этом НСН заявила президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
Переплата граждан по рыночной ипотеке превысила 21 млн рублей. Средний размер оформляемого жилищного кредита достиг 4,5 млн рублей, что стало рекордом за последние годы, сообщило издание «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. На фоне подорожания новых квартир людям приходится растягивать кредит почти на 26 лет. По словам Малхасян, выгоднее всего сейчас брать ипотеку на относительно небольшой срок — 10-15 лет, хотя переплата при этом все равно будет огромной.
«Сейчас минимальная процентная ставка на ипотечном рынке без дополнительных комиссий банку составляет около 20%. Для зарплатных клиентов банка ставка может быть снижена до 19,5%. Средний показатель по рынку находится на уровне 21%. Такие ставки сегодня являются достаточно высокими. Например, стоимость студии в Москве составляет примерно 14 млн рублей, при 20% первоначальном взносе сумма ипотечного кредита достигает 11,2 млн рублей. При оформлении ипотеки с высокими процентными ставками рекомендуется выбирать короткий срок кредита — 10-15 лет. В случае ипотеки сроком на 15 лет и ставке около 21% ежемесячный платеж составит порядка 205 тысяч рублей при среднем доходе семьи в Москве около 200 тысяч рублей. Общая переплата за этот период превысит 21,7 млн рублей, что является значительной суммой. Если выбрать более длинный срок — 25 лет, переплата может достичь 44 млн рублей. В основном ипотеку на вторичное жилье берут семьи, которые уже располагают частью необходимой суммы, например, 3-5 млн рублей, чтобы приобрести жилье лучше. В таких случаях высокие ставки воспринимаются как временные, и при снижении процентов клиенты планируют рефинансировать ипотеку для снижения ежемесячных выплат. Сейчас только очень состоятельные заемщики оформляют ипотеку с первоначальным взносом 20%, что составляет около 80% стоимости жилья, таких сделок на рынке немного. Основными сегментами являются семейная ипотека, траншевая ипотека, IT-ипотека и рассрочки от застройщиков», — сказала Малхасян.
Собеседница НСН добавила, что в текущем году цены на недвижимость практически не изменились по сравнению с 2024 годом, однако стоимость квартир может резко вырасти с уменьшением ключевой ставки ЦБ.
«До 2022 года, в период действия льготной ипотеки, многие квартиры приобретались с инвестиционными целями. Сейчас те, кто хочет выйти из инвестиций, не торопятся продавать недвижимость по низким ценам, так как нет срочной нужды в деньгах. Недорогие продажи обычно происходят только в случае острой необходимости. Сейчас наблюдается рост числа заявок на покупку вторичного жилья, но основная покупка происходит за наличные средства. Это связано с тем, что ранее деньги держались на высокодоходных депозитах, но с их снижением люди начали переводить средства в недвижимость. Ожидается дальнейший рост цен на жилье, хотя пока не слишком резкий. Спрос существенно увеличится при снижении ипотечных ставок, что вызовет рост предложения и, соответственно, поднимет цены. Что касается новостроек, застройщики имеют жесткие финансовые планы и маленький запас для снижения цен. Поэтому ожидается повышение цен на новостройки, хотя и не слишком значительное. Для привлечения покупателей компаниями предлагаются различные акции и скидки. В целом цена на недвижимость в настоящее время стабилизировалась по сравнению с 2024 годом, но при снижении ключевой ставки Банка России цены на жилье неизбежно возрастут», — заключила она.
В свою очередь член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков спрогнозировал рост цен на жилье на вторичном рынке в пределах 10% до конца текущего года.
«Если сравнивать спрос на ипотеку с 2023 годом, понятно, что он существенно упал. Если мы посмотрим на 2024 год, то спрос остается примерно на том же уровне. Что касается цен на жилье, с вероятностью 80% могу сказать, что до конца года они вырастут в пределах 10% на вторичном рынке. Однако есть вероятность 20%, что цены останутся на том же уровне», — подытожил он.
Ранее в Госдуме предложили не облагать налогом в России единственное жилье, купленное в ипотеку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США связали гарантии безопасности Украине с отправкой европейских войск
- Глава СПЧ Фадеев: Денонсация Европейской конвенции не узаконит пытки в России
- Трансплантолог раскрыл, какие органы человеку могут подарить животные
- Латвийским пограничникам пригрозили увольнением за русский язык
- Россиянам пообещали резкий рост цен на жилье после падения ставки ЦБ
- Трамп: Расходы на конфликт на Украине легли на союзников по НАТО
- Адвокаты заявили об угрозе жизни Богуслаева в украинском СИЗО
- Умер бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак
- В больницах после пожара в Рязанской области остаются 25 человек
- Композитор Корнелюк заявил о декадансе музыки для кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru