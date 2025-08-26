«До 2022 года, в период действия льготной ипотеки, многие квартиры приобретались с инвестиционными целями. Сейчас те, кто хочет выйти из инвестиций, не торопятся продавать недвижимость по низким ценам, так как нет срочной нужды в деньгах. Недорогие продажи обычно происходят только в случае острой необходимости. Сейчас наблюдается рост числа заявок на покупку вторичного жилья, но основная покупка происходит за наличные средства. Это связано с тем, что ранее деньги держались на высокодоходных депозитах, но с их снижением люди начали переводить средства в недвижимость. Ожидается дальнейший рост цен на жилье, хотя пока не слишком резкий. Спрос существенно увеличится при снижении ипотечных ставок, что вызовет рост предложения и, соответственно, поднимет цены. Что касается новостроек, застройщики имеют жесткие финансовые планы и маленький запас для снижения цен. Поэтому ожидается повышение цен на новостройки, хотя и не слишком значительное. Для привлечения покупателей компаниями предлагаются различные акции и скидки. В целом цена на недвижимость в настоящее время стабилизировалась по сравнению с 2024 годом, но при снижении ключевой ставки Банка России цены на жилье неизбежно возрастут», — заключила она.

В свою очередь член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков спрогнозировал рост цен на жилье на вторичном рынке в пределах 10% до конца текущего года.

«Если сравнивать спрос на ипотеку с 2023 годом, понятно, что он существенно упал. Если мы посмотрим на 2024 год, то спрос остается примерно на том же уровне. Что касается цен на жилье, с вероятностью 80% могу сказать, что до конца года они вырастут в пределах 10% на вторичном рынке. Однако есть вероятность 20%, что цены останутся на том же уровне», — подытожил он.

