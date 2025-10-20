В РФ предложили ввести многомиллионные штрафы для артистов за нецензурную брань

Директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов предложил установить дополнительную ответственность для российских артистов за использование нецензурной лексики на концертах и в общественных местах. Об этом он заявил в интервью NEWS.ru.

По словам Солдатова, учитывая высокие гонорары исполнителей, штрафы должны достигать нескольких миллионов рублей. Он подчеркнул, что в последнее время нецензурные выражения со сцены звучат всё чаще — как от молодых исполнителей, так и от известных артистов.