В РФ предложили ввести многомиллионные штрафы для артистов за нецензурную брань
Директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов предложил установить дополнительную ответственность для российских артистов за использование нецензурной лексики на концертах и в общественных местах. Об этом он заявил в интервью NEWS.ru.
По словам Солдатова, учитывая высокие гонорары исполнителей, штрафы должны достигать нескольких миллионов рублей. Он подчеркнул, что в последнее время нецензурные выражения со сцены звучат всё чаще — как от молодых исполнителей, так и от известных артистов.
Общественник отметил, что подобные высказывания унижают культурные и моральные нормы, формируя у молодежи неправильные ориентиры. Он призвал прекратить практику публичного употребления брани и ввести для артистов строгие санкции.
Солдатов привел в пример недавний концерт певца Григория Лепса во Владивостоке, на который пришли семьи с детьми. По его словам, подобные случаи способствуют распространению нецензурной речи среди подрастающего поколения, передает «Радиоточка НСН».
