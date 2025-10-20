Задержан подозреваемый в нападении с ножом на сотрудника Росгвардии
Силовики задержали 20-летнего мужчину, напавшего с ножом на сотрудника Росгвардии. Его задержали на территории Московской области, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.
В ближайшее время задержанного доставят в подразделение СКР по Москве. Следователи намерены допросить его и направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника силовых структур.
Инцидент произошел 19 октября в Краснопахорском районе Новой Москвы. По данным Росгвардии, сотрудники остановили для проверки документов «подозрительных граждан», которых подозревали в распространении наркотиков, отмечает RT.
Во время проверки один из них несколько раз ударил росгвардейца ножом и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние не уточняется, передает «Радиоточка НСН».
