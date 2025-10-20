Белград назвал решение ЕС по российскому газу ударом по энергетике Сербии
Сербия оказалась в «крайне тяжелом и почти безвыходном положении» после решения Совета Европейского союза о постепенном запрете закупок и транзита российского газа. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович.
Она пояснила, что с 1 января 2026 года вступает в силу запрет на транспортировку российского газа через территорию ЕС в третьи страны. По ее словам, это означает, что Болгария перекроет транзит по газопроводу «Балканский поток», что напрямую затронет и Сербию, отмечает RT.
Министр отметила, что Белград рассчитывает найти решение благодаря «отличным отношениям президента Александра Вучича с мировыми лидерами», однако признала, что ситуация остается почти безвыходной. Джедович-Ханданович добавила, что страна, не участвующая в конфликтах, «пострадала без причины», но власти сделают все возможное, чтобы граждане не ощутили последствий.
Ранее председатель парламента Сербии Ана Брнабич назвала решение Совета ЕС катастрофическим и заявила, что Белград ждет возвращения президента Вучича из Венгрии, надеясь на его предложения по выходу из кризиса, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белград назвал решение ЕС по российскому газу ударом по энергетике Сербии
- Задержан подозреваемый в нападении с ножом на сотрудника Росгвардии
- У главного входа в парк Горького установили новогоднюю елку
- В Красноярском крае проверят безопасность маршрута, где пропала семья Усольцевых
- Определять как вирус: В России поддержали маркировку ИИ-контента
- В мэрии Гюмри назвали задержание Вардана Гукасяна политически мотивированным
- В РФ предложили ввести многомиллионные штрафы для артистов за нецензурную брань
- Диетолог назвала вредные последствия китайской еды для детей
- Федерация керлинга России подаст апелляцию на недопуск к международным турнирам
- Трамп пригрозил последствиями в случае срыва переговоров по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru