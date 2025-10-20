Белград назвал решение ЕС по российскому газу ударом по энергетике Сербии

Сербия оказалась в «крайне тяжелом и почти безвыходном положении» после решения Совета Европейского союза о постепенном запрете закупок и транзита российского газа. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович.

Она пояснила, что с 1 января 2026 года вступает в силу запрет на транспортировку российского газа через территорию ЕС в третьи страны. По ее словам, это означает, что Болгария перекроет транзит по газопроводу «Балканский поток», что напрямую затронет и Сербию, отмечает RT.