Белград назвал решение ЕС по российскому газу ударом по энергетике Сербии

Сербия оказалась в «крайне тяжелом и почти безвыходном положении» после решения Совета Европейского союза о постепенном запрете закупок и транзита российского газа. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович.

Она пояснила, что с 1 января 2026 года вступает в силу запрет на транспортировку российского газа через территорию ЕС в третьи страны. По ее словам, это означает, что Болгария перекроет транзит по газопроводу «Балканский поток», что напрямую затронет и Сербию, отмечает RT.

Фон дер Ляйен: Сербия не вступит в Евросоюз без введения санкций против России

Министр отметила, что Белград рассчитывает найти решение благодаря «отличным отношениям президента Александра Вучича с мировыми лидерами», однако признала, что ситуация остается почти безвыходной. Джедович-Ханданович добавила, что страна, не участвующая в конфликтах, «пострадала без причины», но власти сделают все возможное, чтобы граждане не ощутили последствий.

Ранее председатель парламента Сербии Ана Брнабич назвала решение Совета ЕС катастрофическим и заявила, что Белград ждет возвращения президента Вучича из Венгрии, надеясь на его предложения по выходу из кризиса, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
