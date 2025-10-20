Развитие контента без специальной маркировки порождает огромное количество фейков и обмана, рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в разговоре с НСН.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский предложил маркировать контент, который был создан нейросетью. По его словам, у каждого человека должно быть право знать, кто именно создавал тот или иной текст или картинку. Его мнение приводит ТАСС. Геллер поддержал инициативу депутата.