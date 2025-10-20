Определять как вирус: В России поддержали маркировку ИИ-контента
Даже самые профессиональные люди уже не могут отличить реальный контент от вымысла, заявил НСН Артем Геллер.
Развитие контента без специальной маркировки порождает огромное количество фейков и обмана, рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в разговоре с НСН.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский предложил маркировать контент, который был создан нейросетью. По его словам, у каждого человека должно быть право знать, кто именно создавал тот или иной текст или картинку. Его мнение приводит ТАСС. Геллер поддержал инициативу депутата.
«Мы уже вошли перешли через порог, когда даже подкованные люди не в состоянии отличать нейросетевой контент от человеческого. Это все ведет к бесконечным фейкам, обманам и к множеству плохих вещей. Маркировать необходимо, так уже делают международные гиганты, но необходимо сделать аккуратные правила, чтобы не писать об этом поверх контента. Ставить специальное обозначение, которое не ломает сам сайт и продукт. Начать необходимо с официальных СМИ, сайтов и социальных сетей, мессенджеров, которые работают на территории России. Все, где создается контент», — отметил он.
Геллер добавил, что новая мера все равно не сможет стать идеальным решением.
«Тут очень важно законодательство правильно проработать, прописать, потому что узких моментов довольно много. Здесь могут быть использованы алгоритмы, которые должны действовать по принципу антивируса. Как специальные программы могут вычленить работу вредоносных программ, так и новые продукты должны определять работу нейросетей в текстом и в графическом или видеоформате. Но на 100% им доверять нельзя, тем не менее, какую-то базу в 80-90% можно покрыть», — указал он.
Ранее депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман предупредил НСН, чем может быть опасна сексуальная переписка с нейросетями.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У главного входа в парк Горького установили новогоднюю елку
- В Красноярском крае проверят безопасность маршрута, где пропала семья Усольцевых
- Определять как вирус: В России поддержали маркировку ИИ-контента
- В мэрии Гюмри назвали задержание Вардана Гукасяна политически мотивированным
- В РФ предложили ввести многомиллионные штрафы для артистов за нецензурную брань
- Диетолог назвала вредные последствия китайской еды для детей
- Федерация керлинга России подаст апелляцию на недопуск к международным турнирам
- Трамп пригрозил последствиями в случае срыва переговоров по Украине
- СМИ: Италия хочет участвовать в закупке оружия для Украины
- Четыре села Белгородской области остались без света после атаки дрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru