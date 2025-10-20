Словакия допустила поддержку нового пакета санкций ЕС против России
Словакия может поддержать 19-й пакет санкций Европейского союза против России, если в итоговых документах будут учтены ее предложения по энергетическим и климатическим вопросам. Об этом заявил министр иностранных дел страны Юрай Бланар.
По его словам, Европейская комиссия согласилась включить в заключения Европейского совета словацкие предложения, касающиеся снижения цен на электроэнергию и согласования климатических целей с потребностями промышленности. Министр уточнил, что после этого Братислава готова занять «позитивную позицию» и поддержать санкционный пакет.
Бланар отметил, что высокая стоимость энергии снижает конкурентоспособность Евросоюза, а также выразил обеспокоенность планами ЕС по запрету двигателей внутреннего сгорания, напомнив, что Словакия является одним из лидеров по производству автомобилей на душу населения.
Ранее премьер-министр Роберт Фицо заявлял, что не будет поддерживать новые ограничения против России до решения вопроса с ценами на энергоносители. Он также неоднократно высказывал сомнения в эффективности санкционной политики ЕС, передает «Радиоточка НСН».
