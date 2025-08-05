«Идея председателя Госдумы Володина относительно введения дифференцированной процентной ставки по семейной ипотеке в зависимости от уровня доходов в регионах актуальна в силу значительного межрегионального расслоения в доходах граждан. Особенно относительно таких регионов как Москва, Санкт-Петербург. Так, например, МРОТ Москвы на 46% выше, чем в соседней Владимирской области, а уровень номинальной заработной платы в – 2,3 раза», - пояснил он.

По его словам, мера означает пересмотр процентов в сторону снижения, что повысит привлекательность семейной ипотеки.

«Кроме того, важно понимать, что речь идет не о повышении ипотечной нагрузки на граждан регионов с высоким уровнем заработной платы, а ровно наоборот – пересмотр ипотечных процентов в различных регионах в сторону снижения в зависимости от уровня доходов граждан. Несомненно, реализация данной концепции потребует не только детальной проработки механизма дифференциации, но и определения размеров дополнительных бюджетных расходов на компенсацию этой новой формы семейной поддержки. Конечно, подобный механизм повысит привлекательность и доступность семейной ипотеки», - отметил он.

Он уверен, что такое решение также выступит стимулирующим фактором к сохранению трудового потенциала в регионах.

«Безусловно, совершенно разный и уровень цен на жилье, однако доля расходов на покрытие ипотечных процентов в общей структуре расходов жителей регионов тоже может иметь тенденцию к межрегиональной разбалансировке наряду с различным уровнем доходов. Более того, формирование дополнительных преференциальных условий для потребителей семейной ипотеки в регионах с невысокими доходами будет выступать опосредованным стимулирующим фактором к сохранению трудового потенциала, а значит и к стабилизации региональных налоговых доходов (НДФЛ, имущественные налоги)», - заключил собеседник НСН.

Рыночная ставка по ипотеке в 18% уже сдвинет рынок с мертвой точки, к концу года она станет приемлемой для вторичного рынка недвижимости, предположил ипотечный брокер Дмитрий Ракута в разговоре с НСН.

