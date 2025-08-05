Россиянам объяснили, как будет работать дифференцированная ставка по семейной ипотеке
МРОТ Москвы на 46% выше, чем в соседней Владимирской области, а уровень номинальной заработной платы в – 2,3 раза, заявил НСН декан Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько.
Дифференцированная ставка по семейной ипотеке не означает повышение нагрузки на граждан регионов с высоким уровнем заработной платы, заявил НСН декан Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько.
Правительство обсуждает возможность введения дифференцированной процентной ставки по семейной ипотеке ипотеки в зависимости от уровня доходов в регионах. Как сообщил автор идеи, председатель Госдумы Вячеслав Володин, её могут ввести «в ближайшее время». Засько эту идею поддержал.
«Идея председателя Госдумы Володина относительно введения дифференцированной процентной ставки по семейной ипотеке в зависимости от уровня доходов в регионах актуальна в силу значительного межрегионального расслоения в доходах граждан. Особенно относительно таких регионов как Москва, Санкт-Петербург. Так, например, МРОТ Москвы на 46% выше, чем в соседней Владимирской области, а уровень номинальной заработной платы в – 2,3 раза», - пояснил он.
По его словам, мера означает пересмотр процентов в сторону снижения, что повысит привлекательность семейной ипотеки.
«Кроме того, важно понимать, что речь идет не о повышении ипотечной нагрузки на граждан регионов с высоким уровнем заработной платы, а ровно наоборот – пересмотр ипотечных процентов в различных регионах в сторону снижения в зависимости от уровня доходов граждан. Несомненно, реализация данной концепции потребует не только детальной проработки механизма дифференциации, но и определения размеров дополнительных бюджетных расходов на компенсацию этой новой формы семейной поддержки. Конечно, подобный механизм повысит привлекательность и доступность семейной ипотеки», - отметил он.
Он уверен, что такое решение также выступит стимулирующим фактором к сохранению трудового потенциала в регионах.
«Безусловно, совершенно разный и уровень цен на жилье, однако доля расходов на покрытие ипотечных процентов в общей структуре расходов жителей регионов тоже может иметь тенденцию к межрегиональной разбалансировке наряду с различным уровнем доходов. Более того, формирование дополнительных преференциальных условий для потребителей семейной ипотеки в регионах с невысокими доходами будет выступать опосредованным стимулирующим фактором к сохранению трудового потенциала, а значит и к стабилизации региональных налоговых доходов (НДФЛ, имущественные налоги)», - заключил собеседник НСН.
Рыночная ставка по ипотеке в 18% уже сдвинет рынок с мертвой точки, к концу года она станет приемлемой для вторичного рынка недвижимости, предположил ипотечный брокер Дмитрий Ракута в разговоре с НСН.
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