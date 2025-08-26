СМИ: Средняя переплата по рыночной ипотеке превысила 21 млн
Переплата россиян по рыночным ипотечным кредитам превысила 21 млн рублей, сообщают «Известия».
Средний размер ипотеки достиг 4,5 млн, что стало рекордом за последние годы. Таковы данные Банка России. Из-за подорожания новых квартир гражданам приходится растягивать кредит почти на 26 лет.
Взяв такую ссуду под нынешние 22,4%, человек заплатит за нее почти в шесть раз больше. Население продолжает брать ипотеку по рыночным условиям в надежде в будущем рефинансировать долг по более низкой ставке.
Одна из причин сокращения выдачи ипотечных кредитов — отмена комиссий, взимаемых банками с россиян и застройщиков при выдаче таких льготных программ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
