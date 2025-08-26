СМИ: Средняя переплата по рыночной ипотеке превысила 21 млн

Средний размер ипотеки достиг 4,5 млн, что стало рекордом за последние годы. Таковы данные Банка России. Из-за подорожания новых квартир гражданам приходится растягивать кредит почти на 26 лет.

Взяв такую ссуду под нынешние 22,4%, человек заплатит за нее почти в шесть раз больше. Население продолжает брать ипотеку по рыночным условиям в надежде в будущем рефинансировать долг по более низкой ставке.

Одна из причин сокращения выдачи ипотечных кредитов — отмена комиссий, взимаемых банками с россиян и застройщиков при выдаче таких льготных программ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

