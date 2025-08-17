В Госдуме предложили не облагать налогом единственное купленное в ипотеку жилье
В Госдуме предложили не облагать налогом в России единственное жилье, купленное в ипотеку. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что речь идет о не используемой в предпринимательской деятельности недвижимости. Депутаты уже направили на заключение в кабмин соответствующий законопроект.
Им предлагается уточнить пункт 3 статьи 401 Налогового кодекса РФ. По данным источника, инициатива ЛДПР направлена на снижение налоговой нагрузки на семьи в России.
Ранее декан Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько в интервью НСН отметил, что дифференцированная ставка по семейной ипотеке не означает повышение нагрузки на граждан регионов с высоким уровнем заработной платы.
