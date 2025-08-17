В Госдуме предложили не облагать налогом единственное купленное в ипотеку жилье

В Госдуме предложили не облагать налогом в России единственное жилье, купленное в ипотеку. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о не используемой в предпринимательской деятельности недвижимости. Депутаты уже направили на заключение в кабмин соответствующий законопроект.