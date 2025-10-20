Глава Дагестана предложил включить регион в пилотный проект по запрету вейпов

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился в Госдуму с просьбой включить республику в число пилотных регионов по введению запрета на продажу вейпов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

В обращении отмечается, что по мере снижения курения сигарет растет число пользователей вейпов, среди которых много подростков. По мнению Меликова, это свидетельствует о недостаточности действующих ограничений.

Он предложил ввести в республике полный запрет на розничную продажу вейпов, выразив уверенность, что такая мера поможет снизить связанную с их употреблением заболеваемость населения.

Ранее аналогичные инициативы выдвигали губернаторы Нижегородской, Вологодской областей и Республики Алтай. Идею предоставить регионам право вводить запрет на продажу вейпов ранее поддержал президент Владимир Путин, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
