Глава Дагестана предложил включить регион в пилотный проект по запрету вейпов
Глава Дагестана Сергей Меликов обратился в Госдуму с просьбой включить республику в число пилотных регионов по введению запрета на продажу вейпов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
В обращении отмечается, что по мере снижения курения сигарет растет число пользователей вейпов, среди которых много подростков. По мнению Меликова, это свидетельствует о недостаточности действующих ограничений.
Он предложил ввести в республике полный запрет на розничную продажу вейпов, выразив уверенность, что такая мера поможет снизить связанную с их употреблением заболеваемость населения.
Ранее аналогичные инициативы выдвигали губернаторы Нижегородской, Вологодской областей и Республики Алтай. Идею предоставить регионам право вводить запрет на продажу вейпов ранее поддержал президент Владимир Путин, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Словакия допустила поддержку нового пакета санкций ЕС против России
- На румынском НПЗ произошел взрыв, пострадал рабочий
- Глава Дагестана предложил включить регион в пилотный проект по запрету вейпов
- Белград назвал решение ЕС по российскому газу ударом по энергетике Сербии
- Задержан подозреваемый в нападении с ножом на сотрудника Росгвардии
- У главного входа в парк Горького установили новогоднюю елку
- В Красноярском крае проверят безопасность маршрута, где пропала семья Усольцевых
- Определять как вирус: В России поддержали маркировку ИИ-контента
- В мэрии Гюмри назвали задержание Вардана Гукасяна политически мотивированным
- В РФ предложили ввести многомиллионные штрафы для артистов за нецензурную брань
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru