В мэрии Гюмри назвали задержание Вардана Гукасяна политически мотивированным

Администрация армянского города Гюмри не согласна с обвинениями в адрес мэра Вардана Гукасяна, которого подозревают в получении и даче взяток в крупном размере. Об этом заявил NEWS.ru заместитель градоначальника Гагик Манукян.

По его словам, действия правоохранительных органов в отношении Гукасяна были «вполне ожидаемыми». Манукян сообщил, что мэра задержали силой по приказу властей, при этом полицейские выбили двери и окна.