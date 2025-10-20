В мэрии Гюмри назвали задержание Вардана Гукасяна политически мотивированным
Администрация армянского города Гюмри не согласна с обвинениями в адрес мэра Вардана Гукасяна, которого подозревают в получении и даче взяток в крупном размере. Об этом заявил NEWS.ru заместитель градоначальника Гагик Манукян.
По его словам, действия правоохранительных органов в отношении Гукасяна были «вполне ожидаемыми». Манукян сообщил, что мэра задержали силой по приказу властей, при этом полицейские выбили двери и окна.
Заместитель мэра отметил, что в городской администрации не признают предъявленные обвинения. Он подчеркнул, что Гукасян и его сторонники являются «оппозицией номер один в Армении».
Манукян добавил, что жители Гюмри также выразили несогласие с задержанием главы города, а их реакцию назвал «ответом народа на возбуждение уголовного дела», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В мэрии Гюмри назвали задержание Вардана Гукасяна политически мотивированным
- В РФ предложили ввести многомиллионные штрафы для артистов за нецензурную брань
- Диетолог назвала вредные последствия китайской еды для детей
- Федерация керлинга России подаст апелляцию на недопуск к международным турнирам
- Трамп пригрозил последствиями в случае срыва переговоров по Украине
- СМИ: Италия хочет участвовать в закупке оружия для Украины
- Четыре села Белгородской области остались без света после атаки дрона
- Лукашенко предложил РФ вместе снять сериал про убийцу Кеннеди
- На уличную певицу из Петербурга составили протокол о дискредитации армии
- Трамп усомнился в способности Украины победить в конфликте с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru