В мэрии Гюмри назвали задержание Вардана Гукасяна политически мотивированным

Администрация армянского города Гюмри не согласна с обвинениями в адрес мэра Вардана Гукасяна, которого подозревают в получении и даче взяток в крупном размере. Об этом заявил NEWS.ru заместитель градоначальника Гагик Манукян.

По его словам, действия правоохранительных органов в отношении Гукасяна были «вполне ожидаемыми». Манукян сообщил, что мэра задержали силой по приказу властей, при этом полицейские выбили двери и окна.

В Армению возвращаются сотни фур с сельхозпродукцией для России

Заместитель мэра отметил, что в городской администрации не признают предъявленные обвинения. Он подчеркнул, что Гукасян и его сторонники являются «оппозицией номер один в Армении».

Манукян добавил, что жители Гюмри также выразили несогласие с задержанием главы города, а их реакцию назвал «ответом народа на возбуждение уголовного дела», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоррупцияОбвиненияЗадержаниеАрмения

Горячие новости

Все новости

партнеры