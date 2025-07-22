Нет никакой разницы, покупать недвижимость напрямую у застройщика или через посредника, риски одинаковы, а затраты во втором случае больше, рассказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Доля продаж новостроек через риелторов может вырасти до 70%. Согласно данным исследования аналитиков группы «Плюс», в среднем по регионам России доля продаж новостроек через агентства недвижимости выросла с 57% в первом полугодии 2024 года до 60% во второй половине 2024 года и начале 2025 года. В 2022 и 2023 годах эта доля составляла только 40% и 42% соответственно, сообщили «Известия». Эксперт не нашла положительных сторон в сделках с посредниками.