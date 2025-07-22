«Впарят» и плохое: Риелторы не несут ответственности за сделку по квартире
Риелтор не спасет клиента от риска не получить квартиру, потому что он представляет интересы застройщика, заявила НСН Ирина Радченко.
Нет никакой разницы, покупать недвижимость напрямую у застройщика или через посредника, риски одинаковы, а затраты во втором случае больше, рассказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Доля продаж новостроек через риелторов может вырасти до 70%. Согласно данным исследования аналитиков группы «Плюс», в среднем по регионам России доля продаж новостроек через агентства недвижимости выросла с 57% в первом полугодии 2024 года до 60% во второй половине 2024 года и начале 2025 года. В 2022 и 2023 годах эта доля составляла только 40% и 42% соответственно, сообщили «Известия». Эксперт не нашла положительных сторон в сделках с посредниками.
«Нет никаких преимуществ на данный момент и разницы, если приобретаете квартиру через риелторов или у застройщика напрямую. Вероятность проблем практически одинакова, риелтор может уверять, что дом будет точно достроен, но ответственности никакой не несет. Если компания обанкротится, а клиент останется без квартиры, то они могут сказать, что они не виноваты. Когда сделку заключаете напрямую, то над вами не будет висеть человек и торопить, говорить, что разберут все квартиры. Риелтор не представляет интересы клиента, он представляет застройщика и может "впаривать" квартиры, которые не самого лучшего качества. Человек заинтересован в прибыли, как в поговорке: наша миссия, ваша комиссия. Вы уже переплачиваете за стоимость, если используете его услуги», — подчеркнула она.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал НСН, что в Москве не осталось вариантов за пять миллионов рублей.
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