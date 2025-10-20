В Красноярском крае проверят безопасность маршрута, где пропала семья Усольцевых

После исчезновения семьи Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края будет рассмотрен вопрос о безопасности туристического маршрута, на котором они пропали. Об этом сообщил aif.ru волонтер, турист и альпинист Алексей Кулеш.

Он рассказал, что маршрут на Кутурчине является частью системы красноярского хайкинга, созданной спортсменами при поддержке краевых грантов. По его словам, после происшествия возникли вопросы к его разметке и уровню сложности. Профессиональные альпинисты считают, что трасса может быть слишком трудной для неподготовленных туристов, а в некоторых местах ее разметка не совпадает с фактическим маршрутом.