«В России была попытка продавать большое количество брендов, но за последние три года произошла некая селекция и пришло понимание потребностей людей. Многие автомобили либо очень эксклюзивны, либо очень похожи по назначению, по качеству и даже по внешнему виду. Маленьким компаниям чрезвычайно трудно выживать, так как сложно обеспечить покупателей гарантийными обязательствами и оперативной поставкой запчастей. Такое под силу только крупным импортерам и производителям. В связи с этим и начнется выбывание брендов», - объяснил он.

По его словам, ряд китайских автобрендов настолько плотно осел на российском рынке, что потеснить их смогут только компании, ранее ушедшие из России.

«Понятно, что в России останутся Chery, Geely, Changan, Haval. Продолжат неофициально поставляться Zeekr и Lixiang, останется в бизнес-сегменте Hongqi», - успокоил он автолюбителей, многие из которых из-за санкций охотно пересели на китайские бренды.

ПОЧЕМУ ПЕРЕСТАЛИ ПОКУПАТЬ

Эксперты рынка отмечают, что россияне теперь выбирают только «проверенные» китайские автомобили более крупных производителей, чтобы не нарваться на проблемы с обслуживанием. В СМИ постоянно появляется информация о том, с какими нестандартными проблемами сталкиваются пользователи китайских авто.

Так, накануне в страховой компании «Согласие» сообщили, что в России число обращений за выплатами по страховке каско среди владельцев китайских автомобилей утроилось по сравнению с 2023 годом.

Аналитики подсчитали, что наибольшее количество инцидентов происходило с автомобилями марок Haval и Chery, на каждую из них приходилось по 23% обращений. Также в «топе» оказались машины Geely с 15%.

На начало 2025 года на складах российских дистрибьюторов скопилось порядка 700 тысяч машин, что является рекордом как минимум с 2020 года, сообщил РБК со ссылкой на источник на авторынке.

Продажи китайских автомобилей в РФ продолжат падать, по разным оценкам рынок в 2025 году будет сокращаться на 10-20%, заявил экс-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), автоэксперт Олег Мосеев в разговоре с НСН.

«Большинство экспертов сходятся в том, что рынок в этом году будет сокращаться. Кто-то говорит -10%, кто-то -20%. Geely только говорит, что будет продажа (на уровне – ред. НСН) прошлого года. Единственный бренд, который говорит, что будет продажа выше – это JAC. Все остальные производители, эксперты, дилеры говорят, что будет сокращение», - отметил он.