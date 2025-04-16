Россию в 2025 году покинут до десяти автобрендов из Китая из-за низкого спроса
В качестве основных претендентов на уход из России эксперты называют бренды Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV, JMC и MG.
Россиян вновь напугали новостями о скором уходе с рынка целого ряда китайских автобрендов. Так, дилеры и аналитики уверены, что до десяти китайских компаний уйдут из России до конца 2025 года из-за снижения спроса и роста конкуренции.
Дилеры будут отказываться от продления контрактов с китайскими брендами, которые генерируют убытки, заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, передает «Коммерсант».
КТО ОСТАНЕТСЯ
В качестве основных претендентов на уход из России эксперты называют такие бренды, как Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV, JMC и MG.
Такие китайские автопроизводители, как Chery, Geely, Changan и Haval заняли на российском рынке нишу ранее ушедших из страны брендов, а многие маленькие автобренды Россию покинут, заявил в эфире НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
«В России была попытка продавать большое количество брендов, но за последние три года произошла некая селекция и пришло понимание потребностей людей. Многие автомобили либо очень эксклюзивны, либо очень похожи по назначению, по качеству и даже по внешнему виду. Маленьким компаниям чрезвычайно трудно выживать, так как сложно обеспечить покупателей гарантийными обязательствами и оперативной поставкой запчастей. Такое под силу только крупным импортерам и производителям. В связи с этим и начнется выбывание брендов», - объяснил он.
По его словам, ряд китайских автобрендов настолько плотно осел на российском рынке, что потеснить их смогут только компании, ранее ушедшие из России.
«Понятно, что в России останутся Chery, Geely, Changan, Haval. Продолжат неофициально поставляться Zeekr и Lixiang, останется в бизнес-сегменте Hongqi», - успокоил он автолюбителей, многие из которых из-за санкций охотно пересели на китайские бренды.
ПОЧЕМУ ПЕРЕСТАЛИ ПОКУПАТЬ
Эксперты рынка отмечают, что россияне теперь выбирают только «проверенные» китайские автомобили более крупных производителей, чтобы не нарваться на проблемы с обслуживанием. В СМИ постоянно появляется информация о том, с какими нестандартными проблемами сталкиваются пользователи китайских авто.
Так, накануне в страховой компании «Согласие» сообщили, что в России число обращений за выплатами по страховке каско среди владельцев китайских автомобилей утроилось по сравнению с 2023 годом.
Аналитики подсчитали, что наибольшее количество инцидентов происходило с автомобилями марок Haval и Chery, на каждую из них приходилось по 23% обращений. Также в «топе» оказались машины Geely с 15%.
На начало 2025 года на складах российских дистрибьюторов скопилось порядка 700 тысяч машин, что является рекордом как минимум с 2020 года, сообщил РБК со ссылкой на источник на авторынке.
Продажи китайских автомобилей в РФ продолжат падать, по разным оценкам рынок в 2025 году будет сокращаться на 10-20%, заявил экс-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), автоэксперт Олег Мосеев в разговоре с НСН.
«Большинство экспертов сходятся в том, что рынок в этом году будет сокращаться. Кто-то говорит -10%, кто-то -20%. Geely только говорит, что будет продажа (на уровне – ред. НСН) прошлого года. Единственный бренд, который говорит, что будет продажа выше – это JAC. Все остальные производители, эксперты, дилеры говорят, что будет сокращение», - отметил он.
При этом ранее сообщалось, что доля китайских автомобилей в отечественных таксопарках уже достигла 70-80%. Но таксисты не очень довольны китайскими заменами привычных «корейцев».
ПОЛОМКИ И ГЛЮКИ
У китайских автомобилей часто наблюдается проблемы с двигателями и трансмиссией, нередко из строя выходит электроника, заявил председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков в разговоре с НСН.
«Качество китайских автомобилей оставляет желать лучшего. Конечно, они ни в какое сравнение не идут с тем, что было раньше. Среди проблем в основном двигатели, трансмиссии, автомат. Там одинаковое все, линейка одна и та же, ничего нового. Средний срок жизни - 150 тысяч километров, дальше начинаются проблемы: глючит, электроника выходит из строя. В основном двигатель и КПП проблемные», – указал он.
Отмечается, что владельцы машин из Поднебесной жалуются на то, что они сильнее подвержены коррозии, ржавчину на кузове можно обнаружить уже через несколько месяцев эксплуатации. Во время дождя салон может залить водой, а зимой - засыпать снегом. Также в холодное время года фиксируются случаи замерзания рулевых колонок, выход из строя аккумуляторов и электронных систем.
СМИ сообщали, что китайские автомобили оказались метеозависимыми. На фоне рекордно высокого атмосферного давления владельцы Haval Jolion, Changan и JAC столкнулись с одной и той же проблемой – некорректной работой датчика давления турбины, что приводит к загоранию индикатора «Check Engine».
При этом автоэксперты с такой проблемой не согласились. Атмосферное давление не влияет на работу автомобилей, это означает неисправность, от которой не могут быть застрахованы и «китайцы», и «европейцы», заявил НСН автоэксперт Андрей Ломанов.
Жалуются автолюбители и на китайские запчасти. На фоне роста цен на автозапчасти не стоит обращаться к китайским аналогам, если речь идет о серьезной поломке, заявил НСН гендиректор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.
Одной из главных ошибок при покупке китайского автомобиля является сделка с «серым» дилером, заявил ранее директор розничных продаж компании «Авилон» Илья Петров, передает «Радиоточка НСН». В таком случае о никаких гарантиях речи быть не может.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Игорь Бутман готов стать индустриальным партнером Вышки и Гнесинки
- Временные ограничения ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля
- В шахте в Ростовской области спасли двух горняков после обвала породы
- Минобороны: Над Россией сбили 26 украинских беспилотников
- Израильский самолет случайно сбросил бомбы на свою территорию
- Россию до конца года могут покинуть до десяти китайских автобрендов
- Траты россиян на подготовку к Пасхе оценили в 499 рублей
- СМИ: Укрепившийся рубль – самая доходная валюта мира с начала года
- СМИ: Принцу Гарри в ходе визита во Львов подарили «русский» кулич
- СМИ: В ВСУ заманили тысячи колумбийских наёмников зарплатой от $3000
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru