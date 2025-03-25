Названы китайские автобренды, которые уйдут из России уже в 2025 году

С российского рынка пропадут небольшие китайские автобренды, так как им сложно конкурировать с такими гигантами, как Chery, Geely, Changan и Haval, сказал НСН Ян Хайцеэр.

Такие китайские автопроизводители, как Chery, Geely, Changan и Haval заняли на российском рынке нишу ранее ушедших из страны брендов, многие маленькие автобренды Россию покинут, заявил в эфире НСН вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

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Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин ранее заявил, что в 2025 году российский рынок покинут десятки автомобильных брендов из Китая. По словам эксперта, уйдут малоизвестные производители, не наладившие за три года продажи в России. Хайцеэр отметил, что небольшим китайским автобрендам сложно конкурировать с крупными, из-за чего они и покинут российский рынок.

«В России была попытка продавать большое количество брендов, но за последние три года произошла некая селекция и пришло понимание потребностей людей. Многие автомобили либо очень эксклюзивны, либо очень похожи по назначению, по качеству и даже по внешнему виду. Маленьким компаниям чрезвычайно трудно выживать, так как сложно обеспечить покупателей гарантийными обязательствами и оперативной поставкой запчастей. Такое под силу только крупным импортерам и производителям. В связи с этим и начнется выбывание брендов. Обычные потребители не заметят пропажи ряда брендов с российского рынка», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, ряд китайских автобрендов настолько плотно осел на российском рынке, что потеснить их смогут только компании, ранее ушедшие из России.

«Понятно, что в России останутся Chery, Geely, Changan, Haval. Продолжат неофициально поставляться Zeekr и Lixiang, останется в бизнес-сегменте Hongqi. Все эти автомобили имеют достаточно обширную дилерскую сеть на территории России, они массивно сидят на нашем рынке и занимают ниши ушедших из РФ брендов. Подорвать их могут только возвратившиеся бренды. Мы доподлинно не знаем, в какую сторону качнется геополитическая обстановка, но надежда умирает последней. Будем жить сегодняшним днем и верить в светлое будущее, в то, что когда-нибудь конкурентная среда на автомобильном рынке России станет по-настоящему конкурентной», - заключил эксперт.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что не менее десяти новых автомобильных брендов появятся на российском рынке в 2025 году, включая марки, специально созданные для производимых в России автомобилей, а также электромобили и гибриды из Китая.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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