Названы китайские автобренды, которые уйдут из России уже в 2025 году

По его словам, ряд китайских автобрендов настолько плотно осел на российском рынке, что потеснить их смогут только компании, ранее ушедшие из России.

«Понятно, что в России останутся Chery, Geely, Changan, Haval. Продолжат неофициально поставляться Zeekr и Lixiang, останется в бизнес-сегменте Hongqi. Все эти автомобили имеют достаточно обширную дилерскую сеть на территории России, они массивно сидят на нашем рынке и занимают ниши ушедших из РФ брендов. Подорвать их могут только возвратившиеся бренды. Мы доподлинно не знаем, в какую сторону качнется геополитическая обстановка, но надежда умирает последней. Будем жить сегодняшним днем и верить в светлое будущее, в то, что когда-нибудь конкурентная среда на автомобильном рынке России станет по-настоящему конкурентной», - заключил эксперт.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что не менее десяти новых автомобильных брендов появятся на российском рынке в 2025 году, включая марки, специально созданные для производимых в России автомобилей, а также электромобили и гибриды из Китая.

