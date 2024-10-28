«Электроника, двигатель, КПП»: Таксисты жалуются на китайские автомобили

У китайских автомобилей часто наблюдаются проблемы с двигателями и трансмиссией, нередко из строя выходит электроника, отметил в эфире НСН Андрей Попков. 

Альтернатив китайским автомобилям для таксистов в РФ нет, тот же «АвтоВАЗ» делает машины из китайских запчастей, заявил председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что доля китайских автомобилей в отечественных таксопарках уже достигла 70-80%. Тем временем игроки рынка заявили, что списывать такие машины приходится после 150 тысяч километров пробега, тогда как для европейских и корейских марок нормальным показателем считались 250-300 тысяч километров. В одном из таксопарков указали, что у 70% закупленных китайских авто за короткий срок вышли из строя вариаторы, у многих машин проблемы и с двигателями. Попков отметил, что не видит альтернатив китайским авто.

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«В условиях нынешнего ценообразования альтернатив не видно. Китайские автомобили самые дешевые, поэтому их берут. В такси машины - это вещь всегда одноразовая… Бывает, хватает на три года, а китайских - на полтора-два. Машина не успевает гнить, потому как за три года все превращается в труху. Мы знаем, как оно у нас производится, все это из китайских запчастей. Тот же самый «АвтоВАЗ» – это, как говорится, шляпа. Я не буду кричать и бегать: «Покупайте "АвтоВАЗ"». Сам директор бы катался на нем и рассказал бы нам, где автомобиль нормальный, большой, красивый, мощный, комфортабельный для такси и дешевый… Мы его не видим. Нам не нужно чинить, нам нужно ездить», – сказал Попков.

Он отметил, что у китайских автомобилей часто наблюдается проблемы с двигателями и трансмиссией, нередко из строя выходит электроника.

«Качество китайских автомобилей оставляет желать лучшего. Конечно, они ни в какое сравнение не идут с тем, что было раньше. Среди проблем в основном двигатели, трансмиссии, автомат. Там одинаковое все, линейка одна и та же, ничего нового. Средний срок жизни - 150 тысяч километров, дальше начинаются проблемы: глючит, электроника выходит из строя. В основном двигатель и КПП проблемные», – указал собеседник НСН.
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В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в беседе с НСН отметил, что 900 тысяч таксистов ездят на своих машинах и выбирают те, которые им нравятся больше всего по цене и срокам эксплуатации.

«Все водители такси делятся на два типа. Примерно 600 тысяч человек, которые ездят на машинах, которые берут в аренду. Их не касается, какая машина. На них это никак не влияет. Они просто арендуют у арендных компаний. Это больше волнует арендные компании, для которых это может быть значимо. А 900 тысяч людей ездят на своих машинах. И они выбирают те машины, которые им больше всего по карману, которые им нравятся по срокам эксплуатации и так далее. Поэтому самая главная проблема в отрасли такси – это не машины, а то, что эти 900 тысяч человек на своих автомобилях находятся сейчас вне закона и оказывают услуги в черной зоне. Вернуть их в белую зону – это задача государства и всей отрасли», – сказал он.

Ранее директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский в пресс-центре НСН рассказал, что покупатели в октябре сдавали европейские автомобили премиум класса и меняли их на китайские авто, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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