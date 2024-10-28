«Электроника, двигатель, КПП»: Таксисты жалуются на китайские автомобили
У китайских автомобилей часто наблюдаются проблемы с двигателями и трансмиссией, нередко из строя выходит электроника, отметил в эфире НСН Андрей Попков.
Альтернатив китайским автомобилям для таксистов в РФ нет, тот же «АвтоВАЗ» делает машины из китайских запчастей, заявил председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что доля китайских автомобилей в отечественных таксопарках уже достигла 70-80%. Тем временем игроки рынка заявили, что списывать такие машины приходится после 150 тысяч километров пробега, тогда как для европейских и корейских марок нормальным показателем считались 250-300 тысяч километров. В одном из таксопарков указали, что у 70% закупленных китайских авто за короткий срок вышли из строя вариаторы, у многих машин проблемы и с двигателями. Попков отметил, что не видит альтернатив китайским авто.
«В условиях нынешнего ценообразования альтернатив не видно. Китайские автомобили самые дешевые, поэтому их берут. В такси машины - это вещь всегда одноразовая… Бывает, хватает на три года, а китайских - на полтора-два. Машина не успевает гнить, потому как за три года все превращается в труху. Мы знаем, как оно у нас производится, все это из китайских запчастей. Тот же самый «АвтоВАЗ» – это, как говорится, шляпа. Я не буду кричать и бегать: «Покупайте "АвтоВАЗ"». Сам директор бы катался на нем и рассказал бы нам, где автомобиль нормальный, большой, красивый, мощный, комфортабельный для такси и дешевый… Мы его не видим. Нам не нужно чинить, нам нужно ездить», – сказал Попков.
Он отметил, что у китайских автомобилей часто наблюдается проблемы с двигателями и трансмиссией, нередко из строя выходит электроника.
«Качество китайских автомобилей оставляет желать лучшего. Конечно, они ни в какое сравнение не идут с тем, что было раньше. Среди проблем в основном двигатели, трансмиссии, автомат. Там одинаковое все, линейка одна и та же, ничего нового. Средний срок жизни - 150 тысяч километров, дальше начинаются проблемы: глючит, электроника выходит из строя. В основном двигатель и КПП проблемные», – указал собеседник НСН.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в беседе с НСН отметил, что 900 тысяч таксистов ездят на своих машинах и выбирают те, которые им нравятся больше всего по цене и срокам эксплуатации.
«Все водители такси делятся на два типа. Примерно 600 тысяч человек, которые ездят на машинах, которые берут в аренду. Их не касается, какая машина. На них это никак не влияет. Они просто арендуют у арендных компаний. Это больше волнует арендные компании, для которых это может быть значимо. А 900 тысяч людей ездят на своих машинах. И они выбирают те машины, которые им больше всего по карману, которые им нравятся по срокам эксплуатации и так далее. Поэтому самая главная проблема в отрасли такси – это не машины, а то, что эти 900 тысяч человек на своих автомобилях находятся сейчас вне закона и оказывают услуги в черной зоне. Вернуть их в белую зону – это задача государства и всей отрасли», – сказал он.
Ранее директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский в пресс-центре НСН рассказал, что покупатели в октябре сдавали европейские автомобили премиум класса и меняли их на китайские авто, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Митинг против итогов парламентских выборов начался в Тбилиси
- Блогер Ивлеева решила зарегистрировать товарный знак «Настя Ивлеева»
- Великобритания объявила о расширении санкций против России
- Группа «Ленинград» анонсировала новый альбом с Инстасамкой
- Российские силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ в Липецкой области
- В Брянской области отражена попытка вторжения ДРГ
- СМИ: Ремейк «Невероятных приключений итальянцев в России» снимет Бондарчук
- Средняя стоимость ремонта автомобилей в России выросла на треть
- Названы возможные причины гибели в Непале альпинистов из России
- Зеленский прибыл с визитом в Исландию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru