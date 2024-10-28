«Электроника, двигатель, КПП»: Таксисты жалуются на китайские автомобили

Альтернатив китайским автомобилям для таксистов в РФ нет, тот же «АвтоВАЗ» делает машины из китайских запчастей, заявил председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что доля китайских автомобилей в отечественных таксопарках уже достигла 70-80%. Тем временем игроки рынка заявили, что списывать такие машины приходится после 150 тысяч километров пробега, тогда как для европейских и корейских марок нормальным показателем считались 250-300 тысяч километров. В одном из таксопарков указали, что у 70% закупленных китайских авто за короткий срок вышли из строя вариаторы, у многих машин проблемы и с двигателями. Попков отметил, что не видит альтернатив китайским авто.