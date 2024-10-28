СМИ: Таксисты в России пожаловались на низкое качество китайских машин
Таксисты в России массово жалуются на низкое качество китайских машин, которые необходимо чаще ремонтировать, пишет «Коммерсант».
По оценкам экспертов, доля китайских автомобилей в отечественных таксопарках уже достигла 70-80%. Сами водители отмечают, что списывать такие авто приходится после 150 тысяч км пробега, когда для европейских и корейских марок нормальным показателем считались 250-300 тысяч.
В первом полугодии 2024 года наибольшую долю среди машин в такси заняли автомобили южнокорейских производителей, выяснил сервис «Автотека». Лидером по доле используемых автомобилей стал Hyundai Solaris. В пятерке лидеров также оказались Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo и LADA Granta. Замыкают десятку отечественная LADA Vesta и южнокорейская Kia Optima.
Сейчас в такси все больше китайских автомобилей, которые не славятся своей надежностью, но других автомобилей за разумные деньги на российском рынке пока нет, заявил таксист-блогер Егор Рябков «Радиоточке НСН».
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