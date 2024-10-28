СМИ: Таксисты в России пожаловались на низкое качество китайских машин

В первом полугодии 2024 года наибольшую долю среди машин в такси заняли автомобили южнокорейских производителей, выяснил сервис «Автотека». Лидером по доле используемых автомобилей стал Hyundai Solaris. В пятерке лидеров также оказались Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo и LADA Granta. Замыкают десятку отечественная LADA Vesta и южнокорейская Kia Optima.

Сейчас в такси все больше китайских автомобилей, которые не славятся своей надежностью, но других автомобилей за разумные деньги на российском рынке пока нет, заявил таксист-блогер Егор Рябков «Радиоточке НСН».

