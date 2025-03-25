«Гниют и протекают»: Россияне назвали главные недостатки китайских автомобилей

В частности, владельцы машин из Поднебесной жалуются на то, что они сильнее подвержены коррозии и ржавчину на кузове можно обнаружить уже через несколько месяцев эксплуатации. Во время дождя салон может залить водой, а зимой - засыпать снегом.

Также в холодное время года фиксируются случаи замерзания рулевых колонок, выход из строя аккумуляторов и электронных систем.

Кроме того, автовладельцы жалуются на деформацию сидений при ДТП, на несрабатывающие подушки безопасности, отказ тормозов, деформацию линз камеры заднего вида.

Ещё одна претензия связана с отсутствием эффективной системы гарантийного обслуживания, а также долгими сроками ожидания запчастей.

Ранее на АвтоВАЗе заявили, что автомобили Lada остаются самыми доступными на рынке России, пишут «Известия».

