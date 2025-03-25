«Гниют и протекают»: Россияне назвали главные недостатки китайских автомобилей
Китайские автомобили не приспособлены к российской погоде. Как пишет «ФедералПресс», это одна из главных претензий российских автовладельцев к легковушкам из Китая.
В частности, владельцы машин из Поднебесной жалуются на то, что они сильнее подвержены коррозии и ржавчину на кузове можно обнаружить уже через несколько месяцев эксплуатации. Во время дождя салон может залить водой, а зимой - засыпать снегом.
Также в холодное время года фиксируются случаи замерзания рулевых колонок, выход из строя аккумуляторов и электронных систем.
Кроме того, автовладельцы жалуются на деформацию сидений при ДТП, на несрабатывающие подушки безопасности, отказ тормозов, деформацию линз камеры заднего вида.
Ещё одна претензия связана с отсутствием эффективной системы гарантийного обслуживания, а также долгими сроками ожидания запчастей.
Ранее на АвтоВАЗе заявили, что автомобили Lada остаются самыми доступными на рынке России, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru