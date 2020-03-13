Российский ученый спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса в мире может остановиться к середине лета. Такое мнение высказал глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.
Специалист прогнозирует, что пандемия окончится примерно в июне-июле. По его мнению, в Китае пик заболеваемости был пройден 2 февраля, передает «Интерфакс».
Ученый считает, что нынешняя ситуация с COVID-19 — это «примерно 50 процентов паники», а от туберкулеза ежедневно погибают столько же людей, сколько умерли за все время эпидемии COVID-19, пишут «Известия».
Кроме того, Шестопалов рассказал, что вирус, вызывающий COVID-19, в 10-15 раз менее патогенный, чем коронавирусы, из-за которых появилась эпидемия атипичной пневмонии (SARS) в 2002-2003 годах и ближневосточный респираторный синдром в 2012-2015 годах.
Ранее главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань рассказал, когда, по его мнению, закончится пандемия COVID-19.
Между тем Россия с пятницы ввела временный запрет въезда на территорию страны граждан Италии. Мера связана с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В Италии заболели коронавирусом более 12 тыс. человек. Умерли от этого заболевания свыше 800.
Режим чрезвычайной ситуации объявили в Нью-Йорке после резкого роста случаев заболеваний коронавирусом в городе.
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