Стройными рядами на карантин пошла Госдума

Несколько рядов в зале пленарных заседаний Госдумы опустели из-за «коронавирусного скандала», причиной которого стал депутат от ЛДПР Сергей Катасонов. На сегодняшней пленарке лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что депутат Катасонов, несколько дней назад вернувшийся из Франции, продолжал ходить в Думу. По словам Жириновского, санитарные пограничные службы аэропорта Шереметьево «увидели в зале заседаний, там, где сидит фракция ЛДПР, депутата Катасонова, который находился во Франции несколько дней и в понедельник вернулся. Ему был сказано две недели сидеть дома и никуда не выходить». Но Катасонов всю неделю ходил в Думу вместо того, чтобы по примеру вице-спикера Петра Толстого самоизолироваться на две недели.

Депутата Катасонова все равно изолировали, но уже решением палаты с аннулированием пропуска на это время. Его кабинет был подвергнут дезинфекции с применением обеззараживающих средств, - передает «Интерфакс». Причем, под карантинные меры попал не только он один и его помощники. Спикер Госдумы воспринял случившееся со всей серьезностью и мелочиться не стал: «Вот тот ряд, где находился наш коллега, и ряд выше и ниже - на карантин! Те, кто общался - также на карантин», - сказал Вячеслав Володин.

Но три ряда депутатов – сущие пустяки по сравнению с тем, на что, а, вернее, на кого покусился депутат Катасонов в своей безответственности. Как стало известно «Газете.ру», Катасонов присутствовал и на заседании по принятию поправок в Конституцию, выступить на которое приехал президент Владимир Путин.

Успокоительные заявления в связи с пандемией коронавируса прозвучали из уст премьер-министра. Михаил Мишустин заверил, что угроза распространения заболевания в России сведена к минимуму. Россия стала одним из первых государств, фактически закрывших из-за этого границу с Китаем, - сказал Мишустин, напомнив, что «принято решение, начиная с 13 марта, временно ограничить авиаперелеты в Италию, Германию, Францию, Испанию».

По данным на четверг, 12 марта, в России было зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом. Между тем, столичные власти строят в Новой Москве еще одну инфекционную больницу. По сообщению мэрии, комплекс будет построен в Новой Москве, за «бетонным» кольцом вблизи деревни Голохвастово. Больница будет состоять из нескольких корпусов общей вместимостью 500 коек, в том числе до 250 коек реанимации.

