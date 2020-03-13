Главный эпидемиолог Китая рассказал, когда закончится пандемия COVID-19

Эпидемиолог отметил, что на данный момент в Италии и Южной Корее предпринимаются значительные усилия для того, чтобы остановить распространение инфекции и количество новых случаев заражения, передает RT. По словам Наньшаня, это очень радует.

Кроме того, специалист отметил, что летом при высокой температуре воздуха, вирус становится не слишком активен, передают «Известия».

При этом китайский специалист подчеркнул, что вирус очень быстро распространяется, поэтому для контроля ситуации требуется вмешательство государства, пишет «Свободная пресса».

Ранее представитель министерства иностранных день Китая Чжао Лицзянь выразил мнение, что военные США могли завести коронавирус в город Ухань. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

