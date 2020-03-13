Россия закрыла въезд для граждан Италии из-за эпидемии
Россия с пятницы ввела временный запрет въезда на территорию страны граждан Италии. Мера связана с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает RT со ссылкой на информацию, размещенную на сайте правительства.
Уточняется, что приехать в Россию не смогут въехать граждане Италии с целью обучения и трудовой деятельности, а также приезжающие из этой страны туристы и транзитные пассажиры, передает Ura.ru.
Запрет касается также иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Италии, за исключением граждан стран ЕАЭС.
В Италии заболели коронавирусом более 12 тыс. человек. Умерли от этого заболевания свыше 800, пишет «Газета.ру».
Ранее обозреватель Washington Post Дэвид Линч высказал мнение, что если распространение коронавируса нового типа спровоцирует глобальный финансовый кризис, то его очагом могут стать банки Италии. Линч пишет, что в условиях прекращения экономической деятельности в Италии на фоне коронавируса экономика этой страны будет зависеть именно от выносливости банковского сектора, считавшегося, однако, одним из слабейших в Европе.
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