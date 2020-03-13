Россия закрыла въезд для граждан Италии из-за эпидемии

Россия с пятницы ввела временный запрет въезда на территорию страны граждан Италии. Мера связана с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает RT со ссылкой на информацию, размещенную на сайте правительства.

Уточняется, что приехать в Россию не смогут въехать граждане Италии с целью обучения и трудовой деятельности, а также приезжающие из этой страны туристы и транзитные пассажиры, передает Ura.ru.