В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации объявили в Нью-Йорке после резкого роста случаев заболеваний коронавирусом в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра мегаполиса Билла де Блазио.
По словам градоначальника, за сутки число заболеваний в городе увеличилось на 42 случая. Таким образом, общее число заболевших в Нью-Йорке на данный момент составляет 95 человек. Более 1,7 тыс. человек находятся на каратине.
Ранее режим ЧС был введен в 24 американских штатах.
Накануне президент США Дональд Трамп в телевизионном обращении к нации объявил о временном ограничении въезда в страну из стран Европы в связи с угрозой распространения коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В МИД Китая предположили попадание коронавируса в страну из США
- Американская биржа показала рекордное падение с 1987 года
- Bloomberg: Индонезия отказалась от покупки российских истребителей из-за давления США
- Чехия временно прекратит выдачу шенгенских виз
- США внесли в «черный список» швейцарскую дочку «Роснефти»