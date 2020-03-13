В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за коронавируса

По словам градоначальника, за сутки число заболеваний в городе увеличилось на 42 случая. Таким образом, общее число заболевших в Нью-Йорке на данный момент составляет 95 человек. Более 1,7 тыс. человек находятся на каратине.

Ранее режим ЧС был введен в 24 американских штатах.

Накануне президент США Дональд Трамп в телевизионном обращении к нации объявил о временном ограничении въезда в страну из стран Европы в связи с угрозой распространения коронавируса.





