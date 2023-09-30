Российские болота спасут мир. Экологи РФ нашли способ противостоять климатическим аномалиям
Изменения климата происходят на всей планете. Российские болота могут стать естественным охладителем в борьбе с глобальным потеплением.
В области экологии улучшение сейчас наблюдается лишь в разрешении проблемы озоновых дыр, заявил научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян, пишет РИА Новости. По его словам, ситуация с озоновыми дырами улучшается после принятия Монреальского протокола и реализации всех обязательств. Ученый отметил, что, к сожалению, все остальные глобальные показатели экологии ухудшаются.
Специалисты отмечают, что проблема глобального потепления стоит на повестке всего мира. Перспективы развития бизнеса, промышленности, торговли и быта людей начинают строиться, исходя из возможных последствий изменения климата, но осознание этой проблемы появилась сравнительно недавно.
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью НСН указал на шизофрению Запада, комментируя заявление генсекретаря ООН Антониу Гутерреша с призывом активизировать борьбу с изменением климата.
«Как ООН будет бороться с глобальным потеплением, учитывая, что страны Евросоюза пустились во все тяжкие, распечатав угольные шахты, например, отказавшись от атомной энергетики, которая является самым чистым видом производства энергии? Они принимают такие сомнительные решения, как объявление углеродно-нейтральными вооружений, которые поставляются на Украину. Там просто попахивает шизофренией. Что делают западные страны? Собираются уничтожать поголовье скота у себя в странах, так как это эмитент парниковых газов, например. Но даже не объясняют людям, что им есть после этого, как быть тем, кто в это поголовье вложил условный миллиард евро. В общем, Европа тяжело больна. Это заболевание шизофренического толка», - указал депутат.
В то же время на территории России в среднем происходит 371 опасное явление в год, которые наносят значительный ущерб, рассказал научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в разговоре с НСН.
«Когда мы говорим об изменениях климата – это не только глобальное потепление. В частности, меняется частота так называемых гидрометеорологических опасных явлений. Последний год был более спокойным. А если говорить о промежутке с начала века, то на нашей территории в среднем происходит 371 опасное явление в год. Причем нанесшее заметный ущерб. Это значит, что каждый день где-то на территории России случается такое событие. В конце прошлого века это происходило в два раза реже. Происходит учащение, это затрагивает всех и каждого: ураганы, штормы, ливни, засухи, так называемые волны тепла – это ситуация, когда над значительной территорией не менее пяти дней температура воздуха превосходит на пять градусов среднюю климатическую норму», - сказал Киселев.
Болота России могут выступить основным спасителем земной экологии в роли «охладителя» атмосферы. Так считают ученые из центра «Биота, климат и ландшафты» Томского государственного университета. Их доклад, посвящённый данной проблеме, будет распространён на Международном форуме ассоциаций и консорциумов северных территорий в Томске в третьей декаде апреля.
В ходе многолетних исследований и анализа специалисты поняли, что именно торфяные болота выполняют ведущую роль в поглощении углерода в атмосфере. Именно этот газ в основном отвечает за усиление парникового эффекта. Болотные системы перехватывают функцию «очистки» у лесов, площадь которых резко сокращается из-за пожаров и активной вырубки.
При этом, как отмечают «Известия», на территории России расположены самые обширные водно-болотные угодья в глобальном масштабе. Основные из них находятся в Западно-Сибирском регионе. Как подчёркивают авторы доклада, в общей сложности на 1,6 % суши, которые занимает Западно-Сибирская равнина, приходится более 25% мировых запасов торфа. Томский госуниверситет заявляет о готовности своими силами разработать стратегию использования отечественных болот.
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что страна продолжит работу по решению глобальной проблемы изменения климата, однако способы будут изменены с учетом реалий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские болота спасут мир. Экологи РФ нашли способ противостоять климатическим аномалиям
- Ученый Данилов-Данильян сообщил об ухудшении глобальных характеристик экологии
- Российский лейбл выиграл суд у зарубежных компаний из-за пиратства
- Германия уходит в агрессию. ФРГ боится эскалации конфликта на Украине и призывает к ударам по РФ
- CBC: бывший эсэсовец Ярослав Хунка скрывается вместе с семьей после скандала
- «Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит» в РПЛ
- Германия дала Украине добро на атаку городов России ракетами Taurus
- Задержан экс-помощник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян
- Аварийно севший самолет под Новосибирском могут эвакуировать по замерзшему полю
- Отец Маска назвал биографию сына неправдой и заготовкой для прессы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru