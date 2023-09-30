Российские болота спасут мир. Экологи РФ нашли способ противостоять климатическим аномалиям

Специалисты отмечают, что проблема глобального потепления стоит на повестке всего мира. Перспективы развития бизнеса, промышленности, торговли и быта людей начинают строиться, исходя из возможных последствий изменения климата, но осознание этой проблемы появилась сравнительно недавно.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью НСН указал на шизофрению Запада, комментируя заявление генсекретаря ООН Антониу Гутерреша с призывом активизировать борьбу с изменением климата.

«Как ООН будет бороться с глобальным потеплением, учитывая, что страны Евросоюза пустились во все тяжкие, распечатав угольные шахты, например, отказавшись от атомной энергетики, которая является самым чистым видом производства энергии? Они принимают такие сомнительные решения, как объявление углеродно-нейтральными вооружений, которые поставляются на Украину. Там просто попахивает шизофренией. Что делают западные страны? Собираются уничтожать поголовье скота у себя в странах, так как это эмитент парниковых газов, например. Но даже не объясняют людям, что им есть после этого, как быть тем, кто в это поголовье вложил условный миллиард евро. В общем, Европа тяжело больна. Это заболевание шизофренического толка», - указал депутат.