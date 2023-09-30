Ученый Данилов-Данильян сообщил об ухудшении глобальных характеристик экологии
В области экологии улучшение сейчас наблюдается лишь в разрешении проблемы озоновых дыр, заявил научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян, пишет РИА Новости.
По его словам, ситуация с озоновыми дырами улучшается после принятия Монреальского протокола и реализации всех обязательств.
Ученый отметил, что, к сожалению, все остальные глобальные показатели экологии ухудшаются.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью НСН указал на шизофрению Запада, комментируя заявление генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о самом жарком лете за всю историю и его призыв активизировать борьбу с изменением климата, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученый Данилов-Данильян сообщил об ухудшении глобальных характеристик экологии
- Российский лейбл выиграл суд у зарубежных компаний из-за пиратства
- Германия уходит в агрессию. ФРГ боится эскалации конфликта на Украине и призывает к ударам по РФ
- CBC: бывший эсэсовец Ярослав Хунка скрывается вместе с семьей после скандала
- «Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит» в РПЛ
- Германия дала Украине добро на атаку городов России ракетами Taurus
- Задержан экс-помощник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян
- Аварийно севший самолет под Новосибирском могут эвакуировать по замерзшему полю
- Отец Маска назвал биографию сына неправдой и заготовкой для прессы
- Минобороны РФ: Средства ПВО перехватили девять снарядов РСЗО «Ураган»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru