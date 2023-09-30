Ученый Данилов-Данильян сообщил об ухудшении глобальных характеристик экологии

В области экологии улучшение сейчас наблюдается лишь в разрешении проблемы озоновых дыр, заявил научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян, пишет РИА Новости.

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По его словам, ситуация с озоновыми дырами улучшается после принятия Монреальского протокола и реализации всех обязательств.

Ученый отметил, что, к сожалению, все остальные глобальные показатели экологии ухудшаются.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью НСН указал на шизофрению Запада, комментируя заявление генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о самом жарком лете за всю историю и его призыв активизировать борьбу с изменением климата, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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