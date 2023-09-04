Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций
Прием заявок на конкурс экологических инноваций «Зеленая Москва» начался в столице. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Приглашаем российские стартапы, создающие решения и технологии в области защиты окружающей среды», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Анкеты принимает Агентство инноваций Москвы, прием продлится до 8 октября. Партнерами конкурса выступают крупнейшие российские компании «РТ-Инвест», РЖД, МТС, НЛМК, корпорация «Экополис». Организации заинтересованы в решениях для «умной» сортировки отходов, возобновляемой энергии и очистительного оборудования, а также технологий 5G в области экологии.
Собянин указал, что лучшие проекты пройдут тестирование и могут быть внедрены на предприятиях Москвы.
По словам мэра, за два года столица провела 26 технологических конкурсов в различных сферах, стартапы привлекли почти 1,3 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru