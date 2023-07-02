Климатическая миграция. Эксперты раскрыли причины и способы изменения погоды
При негативном развитии событий изменения климата, к концу XXI века около трех миллиардов землян (треть населения планеты) будут вынуждены сменить место жительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на климатолога Алексея Кокорина. По его словам, климатическая миграция произойдет, если никаких усилий не будет прилагаться. Это наихудший сценарий. При самом лучшем варианте – мигрантов будет десять процентов.
Столицу России могут перенести в Сибирь при наихудшем сценарии потепления климата и повышении среднегодовой температуры на планете на пять градусов относительно показателей конца XIX века.
Причиной резкого потепления климата являются парниковые газы. К 2060 году Россия должна достигнуть карбоновый баланс, который не приведет к резкому потеплению, сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН.
«Все изменения климата на 98-99% обусловлены концентрацией парниковых газов. Если их не ограничивать, развивать промышленность, то наступит жесткий сценарий. Несколько лет назад многие страны подписали соглашение о недопустимости повышения глобальной температуры на 1,5 градуса. Этого добиться не получится, но на два градуса – реальная цель. Каждая страна наметила свои планы по уменьшению концентрации парниковых газов. К 2060 году в России должен быть достигнут карбоновый баланс. Он будет достигнут за счет энергоэффективных производств, увеличения площади лесов, правильной эксплуатации земли, металлургия и добывающая промышленность перестроится. Если все планы будут выполнены, то жесткого сценария не наступит. Потепление на 2 градуса некритичное. Но отмечу, что никогда такой скорости потепления не было», - резюмировал Вильфанд.
Научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в разговоре с НСН в среднем на территории России происходит 371 опасное явление в год, которые наносят значительный ущерб.
«Когда мы говорим об изменениях климата – это не только глобальное потепление. В частности, меняется частота так называемых гидрометеорологических опасных явлений. Последний год был более спокойным. А если говорить о промежутке с начала века, то на нашей территории в среднем происходит 371 опасное явление в год. Причем нанесшее заметный ущерб... Происходит учащение, это затрагивает всех и каждого: ураганы, штормы, ливни, засухи, так называемые волны тепла – это ситуация, когда над значительной территорией не менее пяти дней температура воздуха превосходит на пять градусов среднюю климатическую норму», - сказал Киселев.
Ученые из центра «Биота, климат и ландшафты» Томского государственного университета считают, что болота России могу выступить основным спасителем земной экологии в роли «охладителя» атмосферы. В ходе многолетних исследований и анализа специалисты поняли, что именно торфяные болота выполняют ведущую роль в поглощении углерода в атмосфере. Их доклад распространён на Международном форуме ассоциаций и консорциумов северных территорий в Томске в апреле.
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