Погода не шутит. Климатологи предупредили о природных катаклизмах в России

«Со вчерашнего дня на территории восьми субъектов Приволжского федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления, сопровождающиеся порывами ветра до 27 м/с. Пострадали 76 человек, из них девять — погибли», — передает официальное сообщение агентство Интерфакс.

Известно о нарушении электроснабжения в 520 населенных пунктах 41 муниципалитета. Ураган повалил более 550 деревьев, повредил крыши 41 жилого дома и семи социально значимых объектов.

Сотрудники МЧС ведут поиск пассажиров лодки, потерпевшей крушение на Волге в Моргаушском районе Чувашии. Известно, что удалось спасти семерых, двое пока не найдены, один человек погиб.

В ликвидации последствий стихии задействованы 758 человек и 180 единиц техники.