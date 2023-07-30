Погода не шутит. Климатологи предупредили о природных катаклизмах в России
Погода в России меняется не в лучшую сторону. По мнению климатологов, проблема, в первую очередь, в глобальном потеплении.
От непогоды в Приволжском федеральном округе погибли девять человек, сообщает МЧС России.
По данным спасателей, число пострадавших превысило 75 человек.
«Со вчерашнего дня на территории восьми субъектов Приволжского федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления, сопровождающиеся порывами ветра до 27 м/с. Пострадали 76 человек, из них девять — погибли», — передает официальное сообщение агентство Интерфакс.
Известно о нарушении электроснабжения в 520 населенных пунктах 41 муниципалитета. Ураган повалил более 550 деревьев, повредил крыши 41 жилого дома и семи социально значимых объектов.
Сотрудники МЧС ведут поиск пассажиров лодки, потерпевшей крушение на Волге в Моргаушском районе Чувашии. Известно, что удалось спасти семерых, двое пока не найдены, один человек погиб.
В ликвидации последствий стихии задействованы 758 человек и 180 единиц техники.
Метеорологи фиксируют опасные метеорологические явления в Татарстане, Марий Эл, Чувашии, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областях.
Власти оказывают помощь всем нуждающимся, сообщает 5 канал.
Нынешнее лето метеорологи называли самым страшным в XXI веке, настаивая, что ни Москве, ни всей России не избежать погодных катаклизмов.
Научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в разговоре с НСН в среднем на территории России происходит 371 опасное явление в год, которые наносят значительный ущерб.
«Когда мы говорим об изменениях климата – это не только глобальное потепление. В частности, меняется частота так называемых гидрометеорологических опасных явлений. Последний год был более спокойным. А если говорить о промежутке с начала века, то на нашей территории в среднем происходит 371 опасное явление в год. Причем нанесшее заметный ущерб... Происходит учащение, это затрагивает всех и каждого: ураганы, штормы, ливни, засухи, так называемые волны тепла – это ситуация, когда над значительной территорией не менее пяти дней температура воздуха превосходит на пять градусов среднюю климатическую норму», - сказал Киселев.
Ученые из центра «Биота, климат и ландшафты» Томского государственного университета считают, что болота России могу выступить основным спасителем земной экологии в роли «охладителя» атмосферы. В ходе многолетних исследований и анализа специалисты поняли, что именно торфяные болота выполняют ведущую роль в поглощении углерода в атмосфере. Их доклад распространён на Международном форуме ассоциаций и консорциумов северных территорий в Томске в апреле.
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