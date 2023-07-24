«Хайп прошел»: Эколог Пешков объяснил, почему от Тунберг больше вреда, чем пользы

«В обществе достаточно развиты протестные настроения, связанные с разными причинами и выражающиеся под наиболее благовидным экологическим предлогом. Это благородные протесты, в защиту всего и вся. Тунберг использует мама, которая делает на ней рекламу и зарабатывает деньги. Это экзальтированная девочка, ей понравилось быть в центре внимания. При этом она ничего не делает — лишь дает волю симптомам своей болезни. Да и толку от нее никакого, разве что привлекает внимание к вопросу охраны окружающей среды. Часто ее поведение ангажировано коммерческими компаниями, заинтересованными в получении косвенного дохода от реализации климатических проектов (в том числе перехода на сомнительные альтернативные виды энергетики и транспорта), и подогревается климатическими аферами и истериками. От Тунберг сейчас вреда гораздо больше, чем пользы, но она уже давно не пользуется популярностью, прошло то время, когда был достаточно мощный хайп из-за нее», — сказал Пешков.

Вместе с тем собеседник НСН указал на необходимость появления в России более осознанных движений.

«Безусловно, у нас не хватает отечественных идейных, убежденных экоактивистов. WWF и Greenpeace удалены из нашего национального круга общения, и слава Богу, потому что они, выполняя не всегда благовидные функции, практически заняли ту нишу, которую должны были занимать наши экологические организации, и практически развратили тех, кто занимается экологией. Взять, например, Всероссийское общество охраны природы. С 1990-х годов в нем началась вакханалия, жулики и мошенники стали делать бизнес на этом авторитете. Два исполнительных директора сели за мошенничество, следующий председатель правления отправился за решетку на девять лет, Владимир Грачев получил четыре года условно (его спасло то, что ему за семьдесят, его не стали отправлять в тюрьму за вымогательство и мошенничество). Это результат тридцатилетней деятельности зарубежных организаций на природоохранной ниве», — подытожил он.

Ранее норвежские полицейские в ходе задержания экоактивистов, несколько дней блокировавших входы в министерства в Осло, унесли Тунберг с протестов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

