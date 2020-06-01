Роспотребнадзор выступил за голосование по Конституции 1 июля

Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что ведомство не против проведения голосования по поправкам к Конституции 1 июля. При этом она отметила, что необходимо будет соблюдать все эпидемиологические нормы безопасности.

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Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с рабочей группой по поправкам к Конституции согласился с тем, что оптимальной датой проведения голосования будет 1 июля.

Ранее НСН писала, что провести дистанционное голосование за поправки в Конституцию в условиях эпидемии COVID-19 смогут лишь три-четыре региона. В остальных, вероятно, всё пройдёт на открытом воздухе.



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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоспотребнадзорКонституция РФ
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