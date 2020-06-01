Роспотребнадзор выступил за голосование по Конституции 1 июля
Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что ведомство не против проведения голосования по поправкам к Конституции 1 июля. При этом она отметила, что необходимо будет соблюдать все эпидемиологические нормы безопасности.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с рабочей группой по поправкам к Конституции согласился с тем, что оптимальной датой проведения голосования будет 1 июля.
Ранее НСН писала, что провести дистанционное голосование за поправки в Конституцию в условиях эпидемии COVID-19 смогут лишь три-четыре региона. В остальных, вероятно, всё пройдёт на открытом воздухе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
415 тыс.+9 035 / сут.
Умерли
4 855+162 / сут.
Выздоровели
176 тыс.+3 994 / сут.
- Познер рассказал об отношении к нему Путина
- Минпромторг заявил о подешевевших в три раза масках
- Песков подтвердил объявление 1 июля выходным днем
- Железнодорожный мост через реку обрушился в Мурманской области
- Роспотребнадзор выступил за голосование по Конституции 1 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru