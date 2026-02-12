Под Волгоградом жителей эвакуируют из-за угрозы детонации на объекте Минобороны
Жителей поселка Котлубань в Волгоградской области эвакуируют после ракетной атаки из-за угрозы детонации на объекте Минобороны. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
Как отметил глава области, при падении обломков на территории военного объекта близ поселка произошло возгорание. Никто не пострадал, гражданские объекты не повреждены.
«В целях обеспечения безопасности... от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», - цитирует Бочарова Telegram-канал правительства.
Для эвакуации граждан подготовили и отправили автобусы. Власти развернули два пункта временного размещения.
Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и области, в ряде муниципалитетов произошло отключение электроэнергии, пишет 360.ru.
