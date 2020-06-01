СМИ: Россиянам разрешат голосовать по Конституции без фиксации паспортных данных
ЦИК России предлагает максимально упростить процесс голосования по поправкам в Конституцию. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект регламентирующего документа, выдавать бюллетени для голосования смогут без серии и номера паспорта избирателя — гражданину будет достаточно расписаться.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор и ЦИК рекомендовали не передавать паспорт в руки членам комиссии: это одно из предложений по организации безопасного голосования в период пандемии коронавируса.
Предполагается, что досрочное голосование может стартовать за шесть дней до плебисцита. Вызвать на дом членов комиссии с урной станет проще: для этого не понадобится уважительная причина вроде отпуска или плохого состояния здоровья, говорится в материале.
Опрошенные изданием эксперты видят в отказе от фиксации паспортных данных риски фальсификаций и считают, что упрощённый порядок голосования служит цели «увеличения количества проголосовавших любой ценой».
По данным источников «Ведомостей», Кремль рассчитывает провести голосование 1 июля. В таком случае досрочное голосование стартует сразу после парада Победы 24 июня. Собеседник издания утверждает, что власти рассчитывают на эффект воодушевления.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
415 тыс.+9 035 / сут.
Умерли
4 855+162 / сут.
Выздоровели
176 тыс.+3 994 / сут.
- «Будто битами били»: У актрисы Елены Воробей выявили COVID-19
- СМИ: Россиянам разрешат голосовать по Конституции без фиксации паспортных данных
- Глава Чувашской митрополии РПЦ скончался от двусторонней пневмонии
- Эксперты и врачи пожаловались Голиковой на нехватку средств защиты
- Премьер-министр Армении заразился коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru