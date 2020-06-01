СМИ: Россиянам разрешат голосовать по Конституции без фиксации паспортных данных

ЦИК России предлагает максимально упростить процесс голосования по поправкам в Конституцию. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект регламентирующего документа, выдавать бюллетени для голосования смогут без серии и номера паспорта избирателя — гражданину будет достаточно расписаться.

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Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор и ЦИК рекомендовали не передавать паспорт в руки членам комиссии: это одно из предложений по организации безопасного голосования в период пандемии коронавируса.

Предполагается, что досрочное голосование может стартовать за шесть дней до плебисцита. Вызвать на дом членов комиссии с урной станет проще: для этого не понадобится уважительная причина вроде отпуска или плохого состояния здоровья, говорится в материале.

Опрошенные изданием эксперты видят в отказе от фиксации паспортных данных риски фальсификаций и считают, что упрощённый порядок голосования служит цели «увеличения количества проголосовавших любой ценой».

По данным источников «Ведомостей», Кремль рассчитывает провести голосование 1 июля. В таком случае досрочное голосование стартует сразу после парада Победы 24 июня. Собеседник издания утверждает, что власти рассчитывают на эффект воодушевления.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ГолосованиеКонституция РФКоронавирус
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