«Индекс блина» в 2026 году составит 149 рублей
В России набор для приготовления четырех порций блинов по классическому рецепту в 2025 году обойдется в среднем в 149 рублей, сообщают «Известия».
Рост индекса составил 4%. Из продуктов для приготовления теста больше всего подорожало молоко — на 8%, а яйца, по словам аналитиков, подешевели. При этом стоимость ингредиентов для традиционного блюда на Масленицу может варьироваться в зависимости от места покупки и доходить почти до 500 рублей. Дороже всего стоимость «блинного набора» будет в Новосибирске — 192 рубля. В Москве региональный «индекс блина» составил 172 рублей, в Санкт-Петербурге — 162 руб., в Краснодаре — 169 руб., в Казани — 154 руб., в Екатеринбурге — 172 рубля.
При этом стоимость набора при онлайн-покупке оказалась выше, чем в среднем по стране — 260 рублей.
Ранее россиян предупредили о штрафе за сжигание чучела на Масленицу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
