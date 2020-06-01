Названа дата голосования по поправкам в Конституцию
Оптимальным днем для голосования по поправкам к Конституции является 1 июля. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. По ее словам, голосование можно будет провести в этот день, если на это даст добро Роспотребнадзор, и санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшится, сообщает «Москва 24».
В свою очередь, Путин заявил, что эта дата «смотрится как подходящий день для голосования по поправкам в Конституцию».
Ранее в ходе совещания Владимир Путин сообщил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru