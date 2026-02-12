Над регионами России сбили 106 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над территорией России 106 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачено и уничтожено 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.
Военные сбили 24 беспилотника в Белгородской области, 21 - в Брянской, 19 - в Воронежской, 13 - в Тамбовской. Кроме того, 9 дронов ликвидировали над Нижегородской областью, пять - над Крымом, четыре - над Азовским морем, три и два - над Ростовской и Липецкой областями.
Еще по одному беспилотнику сбили в Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областях, Краснодарском крае и над водами Черного моря.
Ранее в Мичуринске Тамбовской области дроны ВСУ повредили несколько зданий и спровоцировали пожар в магазине, пострадали два человека, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над регионами России сбили 106 украинских беспилотников
- Под Волгоградом жителей эвакуируют из-за угрозы детонации на объекте Минобороны
- Песков не исключил приглашения Трампа на парад Победы
- «Индекс блина» в 2026 году составит 149 рублей
- СКР будет ходатайствовать об аресте стрелка, открывшего огонь в техникуме Анапы
- Медведев заявил, что СВО помогла России понять, кто друг, а кто не очень
- Песков назвал условия для разблокировки WhatsApp
- СМИ: «Российская полка» укрепит позиции отечественной продукции
- Россияне начнут получать уведомления на «Госуслугах» обо всех оформляемых кредитах
- Минфину предложено вдвое поднять лимит ссуды для кредитных каникул
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru