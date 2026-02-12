Над регионами России сбили 106 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над территорией России 106 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачено и уничтожено 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Военные сбили 24 беспилотника в Белгородской области, 21 - в Брянской, 19 - в Воронежской, 13 - в Тамбовской. Кроме того, 9 дронов ликвидировали над Нижегородской областью, пять - над Крымом, четыре - над Азовским морем, три и два - над Ростовской и Липецкой областями.

Еще по одному беспилотнику сбили в Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областях, Краснодарском крае и над водами Черного моря.

Ранее в Мичуринске Тамбовской области дроны ВСУ повредили несколько зданий и спровоцировали пожар в магазине, пострадали два человека, пишет 360.ru.

