Он добавил, что в образовательной сфере сегодня очень важно рассказывать о формировании гражданского самосознания.



«Как и в Смутное время, сегодня решается судьба нашей великой Родины. Каждый житель городов и сел России делает свой выбор. И противник - а это все страны НАТО - идет на всевозможные провокации и ухищрения, чтобы расколоть страну изнутри, расшатать вековые устои нашей государственности. Поэтому в образовательной сфере именно на примере героического прошлого нужно делать акцент на собирании, объединении народа, формировании зрелого гражданского самосознания. Образовательная составляющая проекта должна стать конечной и главной его целью, быть востребованной в школах, кадетских корпусах, вузах, в первую очередь тех, которые реализуют «казачий компонент» и воспитывают настоящих патриотов», — заключил Долуда.

Ранее креативный директор студии «Сайберия Нова» Сергей Русских рассказал НСН, что с помощью видеоигр можно достучаться до умов и сердец подрастающего поколения, а также увлечь изучением истории родной страны не только молодежь, но и более взрослых игроков.

