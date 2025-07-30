Фольклор и миллионы долларов: Почему разработчики видеоигр ищут сюжеты в сказках
При создании видеоигры разработчики сталкиваются с двумя сложностями - поиск инвестиций для работы и путей выхода на зарубежные рынки, сказал НСН Михаил Пименов.
Ставка на фольклор и исторические события позволяют разработчикам расширять зарубежную аудиторию видеоигр, поскольку геймеров привлекают нетипичные сюжеты, подчеркнул в беседе с НСН директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.
Разработчики видеоигр все чаще обращаются к национальным сюжетам - от сказок и легенд до исторических событий, отмечает «Коммерсант». При этом господдержка независимого отечественного контента набирает обороты. Уточняется, что в июне АНО «Институт развития интернета» (АНО ИРИ) завершила конкурс по созданию национального контента, в рамках которого поддержку получили сразу 13 видеоигр. Ранее в ИРИ сообщали, что на поддержку игр в 2025 году планируют выделить до двух миллиардов рублей. Пименов пояснил, что проектам, сюжет которых строится на фольклоре или истории, проще получить господдержку, помимо прочего такие игры привлекают больше внимания за рубежом.
«Многие проекты с такой тематикой получают сейчас господдержку, поскольку это самое понятное направление, под него проще всего получать и госгранты, и инвестиции. Частные инвесторы в большей степени смотрят в сторону различных госорганизаций, а не в сторону российских геймдевов. При этом не так давно "Ростелеком" объявлял, что будет инвестировать в российскую игровую индустрию. Если вернуться к выбору тематики, дело еще и в том, что за рубежом это достаточно интересная тема, она практически не используется в западных проектах. Для них это как правило что-то новое, а не то, к чему все привыкли», - пояснил он.
По словам собеседника НСН, разработка одной игры в среднем обходится сегодня в три-пять миллионов долларов.
«Самая главная сложность - найти инвестиции под создание игры и выход на зарубежные рынки. В среднем разработка сегодня стоит три-пять миллионов долларов. Из последних видеоигр, самая популярная - Atomic Heart. Сейчас вышла у студии "Матрешка" игра "Лихо одноглазое", большая аудитория была в ожидании. Это авторы адвенчура "Черная книга", достаточно нишевой игры, которая сделана добротно. В ней много того, что уходит корнями в фольклор Пермского края», - рассказал Пименов.
Ранее российские разработчики игр из Watt Studio анонсировали первую видеоигру, вдохновленную «Сказкой о царе Салтане» поэта Александра Пушкина. Проект получил название «Царевна». Играть нужно будет за воительницу и наследницу династии, которая хочет раскрыть тайны своего прошлого. «Царевна» выйдет на ПК в 2026 году. Примечательно, что хореография у главной героини основана на захвате движений балерины Большого театра Алены Ковалевой.
Как заявил в интервью «Радиоточке НСН» генеральный директор WATT Stuido Егор Томский, мокапные (технология motion capture) съемки с участием Ковалевой стали для разработчиков настоящим экспериментом, поскольку стандартные методы захвата движения не позволяли передать важнейшие элементы балета.
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