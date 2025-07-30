Разработчики видеоигр все чаще обращаются к национальным сюжетам - от сказок и легенд до исторических событий, отмечает «Коммерсант». При этом господдержка независимого отечественного контента набирает обороты. Уточняется, что в июне АНО «Институт развития интернета» (АНО ИРИ) завершила конкурс по созданию национального контента, в рамках которого поддержку получили сразу 13 видеоигр. Ранее в ИРИ сообщали, что на поддержку игр в 2025 году планируют выделить до двух миллиардов рублей. Пименов пояснил, что проектам, сюжет которых строится на фольклоре или истории, проще получить господдержку, помимо прочего такие игры привлекают больше внимания за рубежом.

«Многие проекты с такой тематикой получают сейчас господдержку, поскольку это самое понятное направление, под него проще всего получать и госгранты, и инвестиции. Частные инвесторы в большей степени смотрят в сторону различных госорганизаций, а не в сторону российских геймдевов. При этом не так давно "Ростелеком" объявлял, что будет инвестировать в российскую игровую индустрию. Если вернуться к выбору тематики, дело еще и в том, что за рубежом это достаточно интересная тема, она практически не используется в западных проектах. Для них это как правило что-то новое, а не то, к чему все привыкли», - пояснил он.