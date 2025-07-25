По его словам, для создания киновселенной по казакам нужен системный подход.

«Это не может быть чем-то одним, должен быть системный подход как в Голливуде. Все и сразу, наступление по всем фронтам: и майка, и кепка, и журнал с комиксами. Это будет работать только в комплексе. Помню, была игра «Казаки», мои дети в нее очень увлеченно играли, да и я грешным делом подключался. Современные дети, наверное, уже не знают, что это такое, к сожалению. Это должно быть предметом заботы государства», - заключил Шолохов.

Ранее сообщалось, что студия «Союзмультфильм» начнет производить игровое кино, первой созданной линейкой станет франшиза отечественных супергероев от писателя-фантаста Сергея Лукьяненко - «ответ мировым вселенным а-ля Marvel и DC». Сам писатель в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что производство российской супергеройской кинофраншизы начнется в 2025 году, а в числе ее героев будут, в частности, персонажи книг Алексея Толстого и Александра Беляева.

