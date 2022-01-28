В России объединят Пенсионный фонд и Фонд социального страхования

В результате будет создана единая организация, которая получит название Социальный фонд. По этой причине работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. При этом упростится получение соцуслуг для россиян.

Также организация получит новый организационно-правовой статус – «внебюджетный фонд».

Ранее Пенсионный фонд России сообщил, что жители сельской местности могут получить 25-процентную прибавку к пенсии. Для получения надбавки пенсионеру необходимо проживать в селе, не работать и иметь стаж в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

