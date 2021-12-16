«Горькая правда»: Российские пенсионеры не хотят стареть за границей

Эксперты назвали лучшей страной для жизни на пенсии Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Там зафиксирован высокий прожиточный минимум, средняя годовая температура воздуха составляет 27 градусов, а солнце светит 3 508 часов в году. В топ-5 лучших стран для пенсионеров также вошли Австралия, Израиль, Бахрейн и Саудовская Аравия.

«Мне там было бы очень жарко. Где родился, там пригодился – это лучшая характеристика ответа на вопрос. В ОАЭ же не едут жить американские пенсионеры, а их много, не едут жить и китайские пенсионеры. Я думаю, что все-таки место проживания пенсионера связано больше с его исторической родиной, с корнями, с семьей. Наверное, в какой-то период времени можно поехать и в ОАЭ при наличии таких возможностей финансовых, пожить там какое-то время, но все ровно, как правило, люди возвращаются жить в те места, где каждый появился на свет. Но, например, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Финляндия - это страны с очень высоким уровнем пенсионного достатка», - отметил Рязанский.

По его словам, уровень пенсионного обеспечения в этих странах гораздо выше, чем в России.

«Прежде всего, это объясняется экономикой и той заработной платой, которую люди получали в период своей работы. Так что все ровно основа основ пенсионной системы - это заработная плата. Зарплата – это источник формирования пенсионных накоплений и пенсионных отчислений. Безусловно, уровень зарплаты должен быть более высокий. Можно поехать отдохнуть на пару недель или месяц, но последнее пристанище все ровно будет родина. А что касается уровня пенсионного обеспечения, это, что называется, наша горькая правда», - резюмировал Рязанский.

Заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в России необходимо обеспечить рост пенсий, но он должен опираться на реальные финансовые возможности, иначе пострадают бюджетники и пенсионеры.

