«Горькая правда»: Российские пенсионеры не хотят стареть за границей
Вне зависимости от комфортных условий жизни в ОАЭ, Швеции и Бельгии, российские пенсионеры предпочитают встречать старость в своей стране, отметил председатель Союза пенсионеров РФ Валерий Рязанский.
Российские пенсионеры иногда уезжают отдыхать за границу, но последним пристанищем для них все-ровно будет родная страна, рассказал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Эксперты назвали лучшей страной для жизни на пенсии Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Там зафиксирован высокий прожиточный минимум, средняя годовая температура воздуха составляет 27 градусов, а солнце светит 3 508 часов в году. В топ-5 лучших стран для пенсионеров также вошли Австралия, Израиль, Бахрейн и Саудовская Аравия.
«Мне там было бы очень жарко. Где родился, там пригодился – это лучшая характеристика ответа на вопрос. В ОАЭ же не едут жить американские пенсионеры, а их много, не едут жить и китайские пенсионеры. Я думаю, что все-таки место проживания пенсионера связано больше с его исторической родиной, с корнями, с семьей. Наверное, в какой-то период времени можно поехать и в ОАЭ при наличии таких возможностей финансовых, пожить там какое-то время, но все ровно, как правило, люди возвращаются жить в те места, где каждый появился на свет. Но, например, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Финляндия - это страны с очень высоким уровнем пенсионного достатка», - отметил Рязанский.
По его словам, уровень пенсионного обеспечения в этих странах гораздо выше, чем в России.
«Прежде всего, это объясняется экономикой и той заработной платой, которую люди получали в период своей работы. Так что все ровно основа основ пенсионной системы - это заработная плата. Зарплата – это источник формирования пенсионных накоплений и пенсионных отчислений. Безусловно, уровень зарплаты должен быть более высокий. Можно поехать отдохнуть на пару недель или месяц, но последнее пристанище все ровно будет родина. А что касается уровня пенсионного обеспечения, это, что называется, наша горькая правда», - резюмировал Рязанский.
Заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в России необходимо обеспечить рост пенсий, но он должен опираться на реальные финансовые возможности, иначе пострадают бюджетники и пенсионеры.
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