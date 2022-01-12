«Так проблем не решить»: В Союзе пенсионеров оценили индексацию пенсий
Индексация пенсий выше инфляции выгодна для России, однако она не покроет полностью рост цен, заявил Валерий Рязанский.
Предложение президента России Владимира Путина проиндексировать пенсии выше уровня инфляции справедливо, но оно все ровно не позволит покрыть расходы пенсионеров из-за роста цен, заявил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент Путин 12 января на совещании предложил проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции. По словам главы государства, принятые ранее решения недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров, вызванные ростом цен.
«Это решение во всех смыслах правильное, справедливое и отвечает интересам пенсионеров. Понятно, что эти деньги не уедут за рубеж и будут использованы для приобретения услуг, товаров и лекарств на внутреннем рынке. Поэтому, для повышения экономического спроса внутри страны, такое решение также выгодно. Пенсионеры на эти средства, прежде всего, будут покупать продукты питания, лекарства и оплачивать бытовые услуги, которые они получают на сегодняшний день. С экономической и с социальной точки зрения это решение полностью оправдано. До 2024 года мы должны сохранить именно такую философию по отношению к индексации пенсионных поступлений наших граждан. Хотелось бы, конечно, чтобы пенсии росли и более высокими темпами», - отметил Рязанский.
По его словам, такая индексация все же не сможет полностью покрыть рост цен. Рязанский подчеркнул, что ситуация с пенсиями в России до сих пор остается проблематичной.
«В принципе, сказать, что это полностью покроет рост цен – трудно. Но есть другие виды компенсационных выплат, которые у нас применяются в социальном секторе по отношению к старшему поколению. Сюда относится льготное транспортное, лекарственное обеспечение и так далее. Одними пенсионными выплатами, конечно, всех проблем не решить. Сказать, что это на 100% решает материальные проблемы пенсионеров, конечно, нельзя. Пенсии у нас, по-прежнему, остаются низкими. А причина низких пенсий – низкая зарплата. Так что, если не углубляться в эту проблематику серьезно, то, индексация на сегодняшний день, действительно, выполняет функцию компенсации потерь. Но, учитывая, что основная корзина потребления пенсионеров – это продукты питания, лекарства и коммунальные платежи, хотелось бы, чтобы государство более жестко отслеживало ценовую политику в этих сегментах. Это основные затраты пенсионеров. И если продукты будут дорожать темпами выше инфляции, тогда мы не сможем полностью компенсировать эти затраты. В этой части мне импонирует инициатива наших торговых сетей X5 Retail Group и Магнит, которые предложили введение регулировочных решений», - резюмировал Рязанский.
Ранее зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в России необходимо обеспечить рост пенсий, но он должен опираться на реальные финансовые возможности, иначе пострадают бюджетники и пенсионеры.
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