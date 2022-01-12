«Так проблем не решить»: В Союзе пенсионеров оценили индексацию пенсий

Президент Путин 12 января на совещании предложил проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции. По словам главы государства, принятые ранее решения недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров, вызванные ростом цен.

«Это решение во всех смыслах правильное, справедливое и отвечает интересам пенсионеров. Понятно, что эти деньги не уедут за рубеж и будут использованы для приобретения услуг, товаров и лекарств на внутреннем рынке. Поэтому, для повышения экономического спроса внутри страны, такое решение также выгодно. Пенсионеры на эти средства, прежде всего, будут покупать продукты питания, лекарства и оплачивать бытовые услуги, которые они получают на сегодняшний день. С экономической и с социальной точки зрения это решение полностью оправдано. До 2024 года мы должны сохранить именно такую философию по отношению к индексации пенсионных поступлений наших граждан. Хотелось бы, конечно, чтобы пенсии росли и более высокими темпами», - отметил Рязанский.

По его словам, такая индексация все же не сможет полностью покрыть рост цен. Рязанский подчеркнул, что ситуация с пенсиями в России до сих пор остается проблематичной.