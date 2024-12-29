Реабилитация, продукты и уборка: В России расширили доступность бесплатных соцуслуг

В ведомстве напомнили, что в России основными получателями соцуслуг являются граждане с ограниченными возможностями, семьи с детьми, а также пожилые люди. В пресс-службе добавили, что в РФ расширят перечень доходов, которые не будут учитываться при оценке нуждаемости.

«Порядок оценки доходов граждан, обращающихся за бесплатными соцуслугами, приближен к комплексной оценке нуждаемости, применяемой при назначении единого пособия. Существенно расширен перечень доходов, которые не будут учитываться при оценке нуждаемости», - говорится в публикации.

Так, для того, чтобы повысить доступность бесплатных социальных услуг, по новому порядку при оценке нуждаемости из учета исключат доходы от трудовой деятельности в муниципальных и госорганизациях, которые получают граждане, живущие в соцстационарах, средства на заключение соцконтракта, средства маткапитала, целевые субсидии, налоговые вычеты, компенсации за самостоятельно приобретенные техсредства реабилитации, выплаты по уходу, назначающиеся неработающим гражданам.