Реабилитация, продукты и уборка: В России расширили доступность бесплатных соцуслуг
В Минтруде напомнили, что, если среднедушевой доход семье меньше 1,5 прожиточных минимумов, то помощь ее членам предоставляется бесплатно.
БОЛЕЕ ДОСТУПНЫЕ УСЛУГИ
Накануне стало известно, что в России повысили доступность бесплатных социальных услуг. Соответствующее постановление Министерства труда РФ было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В ведомстве напомнили, что в России основными получателями соцуслуг являются граждане с ограниченными возможностями, семьи с детьми, а также пожилые люди. В пресс-службе добавили, что в РФ расширят перечень доходов, которые не будут учитываться при оценке нуждаемости.
«Порядок оценки доходов граждан, обращающихся за бесплатными соцуслугами, приближен к комплексной оценке нуждаемости, применяемой при назначении единого пособия. Существенно расширен перечень доходов, которые не будут учитываться при оценке нуждаемости», - говорится в публикации.
Так, для того, чтобы повысить доступность бесплатных социальных услуг, по новому порядку при оценке нуждаемости из учета исключат доходы от трудовой деятельности в муниципальных и госорганизациях, которые получают граждане, живущие в соцстационарах, средства на заключение соцконтракта, средства маткапитала, целевые субсидии, налоговые вычеты, компенсации за самостоятельно приобретенные техсредства реабилитации, выплаты по уходу, назначающиеся неработающим гражданам.
В связи с этим теперь система учета дохода будет такой же, как при назначении единого пособия. К тому же изменен состав семьи при расчете ее среднедушевого дохода, поэтому учитываться будут только заявитель и его супруг (супруга), их несовершеннолетние дети и обучающиеся очно дети до 23 лет, в том числе находящиеся под опекой и попечительством. То есть, исключаются прочие родственники, которые проживают совместно с получателем соцуслуг.
ЧТО ОТНОСЯТ К СОЦУСЛУГАМ
В России социальные услуги предоставляются по заявлению, а порядок их оплаты зависит от доходов гражданина. Так, если среднедушевой доход в семье менее 1,5 прожиточных минимумов, то помощь предоставляется бесплатно, если больше — семья принимает участие в оплате соцуслуг.
Тот же порядок применяется и для определения платы на оказанные соцуслуги в надомной форме и в полустационарной форме социального обслуживания. Утвержденный порядок расчета среднедушевого дохода будет использоваться и для расчета платы за стационарное социальное обслуживание. Сейчас она составляет не более 75% среднедушевого дохода.
Представители Минтруда напомнили, что к социальным услугам относят покупку и доставку на дом продуктов, помощь в уборке помещения и в приготовлении еды, социально-психологическое консультирование и патронаж, проведение занятий по адаптивной физкультуре, реабилитации и иные услуги.
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
Между тем, в Минтруде также сообщили, что в феврале 2025 года в России проиндексируют страховые пенсии до уровня фактической инфляции 2024 года. Однако, по словам главы ведомства Антона Котякова, точный размер выплат станет известен только в середине января следующего года, когда Росстат представит данные о фактической инфляции за предыдущий год. Следовательно, российские пенсионеры смогут получить повышенную выплату за февраль и допсредства за январь.
В пресс-службе министерства рассказали, что такая мера коснется примерно 37 млн человек. При этом с 1 января 2025 года все страховые пенсии вырастут на 7,3%. Также, согласно бюджету Социального фонда, в 2026 и 2027 годах страховые пенсии проиндексируют дважды — в феврале и апреле.
Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил россиянам, какие законы начнут действовать в стране с 1 января 2025 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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