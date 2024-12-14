Бессараб: Введение 13-й пенсии в РФ пока невозможно

В рамках действующей российской пенсионной системы инициатива о введении 13-й пенсии в день рождения не имеет перспектив. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

По ее словам, природа страховых выплат исключает возможность таких нововведений. Политик напомнила, что размер пенсии рассчитывается в зависимости от трудового стажа, индивидуальных пенсионных коэффициентов и страховых взносов работающих россиян.

Бессараб заметила, что Соцфонд РФ уже несет существенную нагрузку по различным направлениям поддержки граждан, в том числе маткапиталу, пособиям нуждающимся семьям с детьми и другим мерам. Она добавила, что существующий бюджет фонда уже тщательно рассчитан с учетом всех текущих обязательств перед гражданами.