Бессараб: Введение 13-й пенсии в РФ пока невозможно

В рамках действующей российской пенсионной системы инициатива о введении 13-й пенсии в день рождения не имеет перспектив. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

По ее словам, природа страховых выплат исключает возможность таких нововведений. Политик напомнила, что размер пенсии рассчитывается в зависимости от трудового стажа, индивидуальных пенсионных коэффициентов и страховых взносов работающих россиян.

Бессараб заметила, что Соцфонд РФ уже несет существенную нагрузку по различным направлениям поддержки граждан, в том числе маткапиталу, пособиям нуждающимся семьям с детьми и другим мерам. Она добавила, что существующий бюджет фонда уже тщательно рассчитан с учетом всех текущих обязательств перед гражданами.

Пенсии и маткапитал: Путин утвердил бюджет РФ на 2025 год

В связи с этим депутат считает, что введение допвыплаты может нарушить сбалансированность системы соцобеспечения в России.

До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2025 году в ГД повторно внесут законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения для всех категорий пенсионеров.

Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в интервью RT заявил, что в РФ скорее всего не одобрят законопроект о 13-й пенсии.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаРоссияПенсияЗаконопроектДепутат

Горячие новости

Все новости

партнеры