«Ограничивать банки!»: В отрасли оценили формулу «один кредит в одни руки»
Феликс Амаров заявил НСН, что нужно ограничивать не клиентов банков, а повышать ответственность для самих финансовых организаций.
Чтобы уменьшить закредитованность россиян, необходимо повысить ответственность для банков, чтобы они реально оценивали, сможет ли человек отдать кредит, заявил НСН финансовый управляющий, эксперт по банкротствам Феликс Амаров.
Вероятность введения в России ограничения «один кредит в одни руки» достаточно велика, заявила ранее сенатор и арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова. Инициатива направлена на снижение закредитованности населения. По данным ЦБ, в России насчитывается более 13 миллионов заемщиков с тремя и более кредитами. Амаров отметил, что нужно работать с банками, а не с клиентами.
«Законодатели движутся к этому пути, который подразумевает снижение закредитованности, ограничение на выдачу кредитов. С одной стороны, это не так плохо. С другой стороны, мы таким образом снижаем покупательную способность, а это двигатель экономики. Сейчас денежных средств в экономике очень много, хотят таким образом их количество немного уменьшить. У нас число физлиц, которые объявлены банкротами, ежегодно растет», - объяснил он.
По его словам, сегодня даже пенсионеры могут с легкостью взять кредит в один миллион рублей, поэтому необходимо контролировать и ограничивать именно банковскую систему.
«Но здесь важно не ограничить человека в выдаче, а раскрыть полную информацию. Человек должен понимать всю стоимость кредита, а не как у нас реклама в банках – приходи и забирай. У нас пенсионеры с пенсией в 15 тысяч рублей могут получить кредит в миллион, не выходя из дома. Здесь надо повышать ответственность банков, чтобы они реально оценивали, сможет ли человек отдать кредит. Банки себя страхуют, а люди попадают в закредитованности. Я думаю, что это недоработка банковской системы», - заключил собеседник НСН.
В среднем у клиентов банков на руках 3,4 банковских кредитных продукта, займов МФО в среднем – 2,4, излишняя борьба с микрофинансистами приведет к процветанию нелегалов, заявил ранее заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев «Радиоточке НСН».
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