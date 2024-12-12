«Ограничивать банки!»: В отрасли оценили формулу «один кредит в одни руки»

«Законодатели движутся к этому пути, который подразумевает снижение закредитованности, ограничение на выдачу кредитов. С одной стороны, это не так плохо. С другой стороны, мы таким образом снижаем покупательную способность, а это двигатель экономики. Сейчас денежных средств в экономике очень много, хотят таким образом их количество немного уменьшить. У нас число физлиц, которые объявлены банкротами, ежегодно растет», - объяснил он.

По его словам, сегодня даже пенсионеры могут с легкостью взять кредит в один миллион рублей, поэтому необходимо контролировать и ограничивать именно банковскую систему.

«Но здесь важно не ограничить человека в выдаче, а раскрыть полную информацию. Человек должен понимать всю стоимость кредита, а не как у нас реклама в банках – приходи и забирай. У нас пенсионеры с пенсией в 15 тысяч рублей могут получить кредит в миллион, не выходя из дома. Здесь надо повышать ответственность банков, чтобы они реально оценивали, сможет ли человек отдать кредит. Банки себя страхуют, а люди попадают в закредитованности. Я думаю, что это недоработка банковской системы», - заключил собеседник НСН.

В среднем у клиентов банков на руках 3,4 банковских кредитных продукта, займов МФО в среднем – 2,4, излишняя борьба с микрофинансистами приведет к процветанию нелегалов, заявил ранее заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев «Радиоточке НСН».

