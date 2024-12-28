«После мертвого сезона»: Россиянам посоветовали менять работу в январе-феврале

«Увольняться лучше тогда, когда решение уже принято, тянуть не надо. Некоторые компании увольняют сотрудников перед Новым годом, чтобы уже идти с новыми силами вперед. Но в целом декабрь для рынка труда – это мертвый сезон, никто обычно работу не меняет. А в январе рынок резко активизируется, январь-февраль у нас самые активные месяцы в году с точки зрения смены работы», - отметил он.

При этом Захаров отметил, что процесс смены работы сильно зависит от типа деятельности. Он посоветовал постоянно анализировать рынок, чтобы не остаться с заниженной зарплатой.

«Нельзя сказать, что молодежь, например, не может работать долго на одном месте. Все очень сильно зависит от типа деятельности, которой человек занимается. Например, врачи или учителя очень часто работают на одном месте до пенсии, это стандарт. А есть профессии, где часто меняют работу, курьеры, например. Всегда полезно анализировать вакансии на рынке. Так ты можешь узнать, что тебе не доплачивают. Если это так, можно просто подойти к руководителю, показать объявление, где тебя готовы взять на зарплату выше. Если зарплату не прибавят, можно на эту вакансию откликнуться. Большинство пользователей не ищут работу, просто интересуются, сколько платят соседу», - заключил собеседник НСН.

На собеседовании нужно просить зарплату максимум на 10-20% выше, чем сотрудник планирует получать, в противном случае работодатель будет искать другой вариант, заявил ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».

