Разумный шаг навстречу. Эпидемиолог объяснил, почему не боится потока фальшивых больничных после смягчения ковид-ограничений
Россию не захлестнет волна фальшивых больничных из-за отмены ряда ковид-ограничений, уверен эпидемиолог Владимир Чуланов.
Недельный карантин для контактировавших с COVID-больными, болеющими бессимптомно, в России отменят с 6 февраля. Соответствующее постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, заболевшим коронавирусом не будут делать тест при выписке, если они проходят лечение дольше семи дней.
В связи с этим оперштаб Москвы принял решение также отменить карантин по коронавирусу для классов школ и детсадовских групп. Об этом сообщает в Telegram-канале ведомства.
Ношение перчаток тоже больше не является обязательной мерой борьбы с коронавирусом. Роспотребназдор исключил эту меру из перечня противоэпидемических мероприятий против COVID-19.
Послабление ограничительных мер по коронавирусу заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ Эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов не считает несвоевременными. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Мы знаем, что основной путь передачи коронавирусной инфекции – воздушно-капельный. Поэтому наиболее важными, с точки зрения сдерживания распространения заболевания, являются меры неспецифической профилактики: ношение масок или респираторов, особенно в закрытых помещениях и при общении с другими людьми, возможность избегать посещения мест массового скопления людей, соблюдение дистанции 1,5-2 метра. Это позволяет прервать основной путь передачи вируса. Контактный путь – не основной для передачи коронавируса, поэтому ношение перчаток в настоящее время не является необходимостью для сдерживания распространения инфекции», - заверил эксперт.
По мнению собеседника «Радиоточки НСН», отмена семидневного карантина также не повлечет роста заболеваемости коронавирусом.
«Инкубационный период штамма «омикрон» значительно короче, чем для штамма «дельта», поэтому в первую очередь соблюдение карантина необходимо для тех, кто заболел, у кого есть симптомы заболевания», - считает Владимир Чуланов.
Эпидемиолог обратил внимание на то, что теперь не будет необходимости в тестировании методом ПЦР. Больничный для зараженных омикрон-штаммом можно закрыть и открыть дистанционно, не посещая поликлинику.
«Это тоже одно из нововведений Министерства здравоохранения РФ, которое сделано сегодня. Можно отрывать больничный дистанционно сроком на семь дней, просто позвонив по телефону горячей линии «122» или в колл-центр поликлиники. Если через неделю человек чувствует себя здоровым, то больничный лист будет также закрыт дистанционно. Нет необходимости приходить в поликлинику. Информация будет направлена работодателю. Если заболевание будет протекать тяжело, симптомы сохранятся, будет высокая температура, кашель, тогда врач придет на дом, сделает осмотр и продлит больничный. Это очень важное нововведение, которое позволяет облегчить получение больничных тем, кто переносит заболевание в легкой форме», - пояснил профессор.
По мнению Владимира Чуланова в ситуации, когда растет число больных «омикроном», не стоит бояться волны фальшивых больничных.
«Сейчас много людей болеет, поэтому разумным является шаг навстречу тем, кто легко переносит вирус, чтобы у них не было необходимости идти в поликлинику», - заявил заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ Эпидемиологии.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, к чему приведет отмена карантина при «омикроне».
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