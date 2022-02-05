Разумный шаг навстречу. Эпидемиолог объяснил, почему не боится потока фальшивых больничных после смягчения ковид-ограничений

Недельный карантин для контактировавших с COVID-больными, болеющими бессимптомно, в России отменят с 6 февраля. Соответствующее постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, заболевшим коронавирусом не будут делать тест при выписке, если они проходят лечение дольше семи дней.

В связи с этим оперштаб Москвы принял решение также отменить карантин по коронавирусу для классов школ и детсадовских групп. Об этом сообщает в Telegram-канале ведомства.