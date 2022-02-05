Для классов московских школ и групп детсадов отменили карантин по COVID-19
Оперштаб Москвы принял решение отменить карантин по коронавирусу для классов школ и детсадовских групп. Об этом сообщает в Telegram-канале ведомства.
Решение связано с отменой карантина на семь дней контактировавших с пациентами с COVID-19.
Таким образом, очные занятия для групп и классов в Москве, находившихся на карантине, возобновят 7 или 8 февраля.
«В дальнейшем, как и прежде, по решению школы класс/группа переводится на карантин по причине отсутствия из-за болезни 20% и более детей», - отмечается в сообщении.
Ранее Роспотребнадзор разрешил не носить перчатки для борьбы с COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru