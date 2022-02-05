Для классов московских школ и групп детсадов отменили карантин по COVID-19

Решение связано с отменой карантина на семь дней контактировавших с пациентами с COVID-19.

Таким образом, очные занятия для групп и классов в Москве, находившихся на карантине, возобновят 7 или 8 февраля.

«В дальнейшем, как и прежде, по решению школы класс/группа переводится на карантин по причине отсутствия из-за болезни 20% и более детей», - отмечается в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор разрешил не носить перчатки для борьбы с COVID-19.

