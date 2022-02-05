Эпидемиолог рассказала об особенностях постковидного синдрома у «омикрона»
Постковидный синдром после перенесенного омикрон-штамма коронавируса сопровождается меньшим количеством симптомов, чем после заболевания штаммом «дельта». Об этом заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
«Реже отмечаются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения», — сообщила эксперт в беседе с ТАСС.
По словам Руженцовой, меньшее количество симптомов может быть связано с наличием иммунитета у многих пациентов, быстрым началом терапии из-за ярко выраженных симптомов заболевания, более молодого возраста заразившихся.
Эксперт подчеркнула, что у привитых от COVID-19 последствия после «омикрона» встречаются реже: у молодых людей их почти нет, у пациентов более старшего возраста после выздоровления отмечается кашель, слабость, снижение работоспособности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru